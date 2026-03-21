فيديو: روبرت سانشيز يرتكب خطأ فادحاً آخر! حارس مرمى تشيلسي يهدي إيفرتون هدفاً بخطأ فادح

تأتي خسارة تشيلسي أمام إيفرتون لتضاعف من سوء الأسبوع الذي يمر به الفريق. فقد خرج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع على يد باريس سان جيرمان، بعد خسارته بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام حامل اللقب في دور الـ16. كما فُرضت على «البلوز» عقوبة حظر التسجيل لمدة تسعة أشهر على لاعبي الأكاديمية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني (13.7 مليون دولار) لانتهاك لوائح المسابقة في الفترة التي كان فيها رومان أبراموفيتش مالكًا للنادي.

اعترف روزينور قبل المباراة بأن الأسبوع كان صعباً. وقال للصحفيين: "عندما تخسر المباريات، هناك دائماً أضرار مصاحبة لذلك. هناك أنا أيضاً، أنا أتعلم عن الفريق وعن نفسي وعن طاقمي وعن النادي. تعلمت الكثير هذا الأسبوع. هناك مرونة وتصميم على تصحيح الأمور من جانب الفريق ومن جانبي. سنرى في الأسابيع المقبلة ما سيحدث، وأنا واثق جداً من ذلك.

"تحديات مختلفة، كل مدرب يمر بلحظات مثل هذه، أسابيع صعبة. لقد مررت بفترات صعبة من قبل. في ستراسبورغ، خسرنا مباريات. لكنني دائمًا ما وجدت طرقًا للتغلب على ذلك. نحن في تلك المرحلة مرة أخرى. كفريق، نحتاج إلى إيجاد طريقة للقتال وتجاوز هذه الفترة الصعبة."