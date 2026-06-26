فيديو | الموسيقى قاطعته فـ"رد بالرقص"!.. روبرتو مارتينيز يتعرض لـ"موقف مفاجئ" في مؤتمر البرتغال وكولومبيا

وفي هذا السياق.. قاطعت الموسيقى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال حديثه عن مواجهة كولومبيا، في المؤتمر الصحفي.

مارتيننيز تفاجأ بهذه الواقعة التي استمرت لفترة، ولكنه تعامل معها بطريقة أكثر من رائعة؛ حيث أخذ يرقص - حرك رأسه وكتفيه وهو يجلس -، وذلك على أنغام المطربة الإنجليزية دوا ليبا.

ثم قال المدير الفني الإسباني؛ عن ذلك: "دوا ليبا مشجعة للمنتخب البرتغالي".