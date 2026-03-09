اضطر قائد منتخب إنجلترا إلى التغيب عن مباراة الدوري الألماني يوم الجمعة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق. ورغم أن غيابه أثار مخاوف جماهير أليانز أرينا، إلا أن حضوره في الحصة التدريبية الأخيرة يشير إلى أنه جاهز لقيادة الهجوم في إيطاليا. بالنسبة لفنسنت كومباني، فإن وجود لاعبه رقم 9 الذي حطم الأرقام القياسية هو عامل حاسم في المباراة مع اقتراب المنافسة من نهايتها. ذكرت صحيفة بيلد أن كين تدرب دون أي مشاكل وبدا في حالة جيدة خلال الحصة التدريبية، مما يشير إلى أنه سيكون جاهزًا للعب بالتأكيد مساء الثلاثاء.
فيديو: دفعة قوية لبايرن ميونيخ مع عودة هاري كين للتدريبات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا
كان كين يبدو حادًا ورشيقًا
انتظار كومباني الغامض يصل إلى نهايته
رفض كومباني ضمان عودة كين إلى بيرغامو، متخذًا نبرة حذرة تتناقض مع تقييمه السابق بأن "الوضع ليس خطيرًا". وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد فوز نهاية الأسبوع، قال كومباني: "نأمل أن يعود [كين]. إذا تمكن من ذلك، فسيكون ذلك رائعًا. وإلا فسنلعب باللاعبين المتاحين لدينا". توفر عودة المهاجم السابق لتوتنهام للفريق المتصدر للدوري الألماني سلاحه الأقوى في سعيه لتمديد سلسلة انتصاراته الستة في جميع المسابقات.
إدارة عبء العمل
في حين أن عودة كين إلى التدريبات هي الخبر الرئيسي، يجب على كومباني أن يقرر ما إذا كان سيعيد لاعبه المفضل مباشرة إلى التشكيلة الأساسية أو سيستخدمه من على مقاعد البدلاء. وقد أدى نيكولاس جاكسون، اللاعب المعار من تشيلسي، دوره بفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل هدفًا ليثبت أن الفريق يتمتع بعمق، لكن مرحلة دوري أبطال أوروبا تتطلب مستوى مختلفًا من الدقة في إنهاء الهجمات. من المرجح أن يراجع الطاقم الطبي رد فعل كين على حصة التدريب يوم الاثنين قبل تقديم التشكيلة النهائية للفريق في بيرغامو.