فيديو: داني داير يشارك في هتاف غير لائق من مشجعي وست هام عن ابنته داني، قبل أن يشاهد صهره جارود بوين يضيع ركلة جزاء في خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام ليدز في كأس الاتحاد الإنجليزي
مقالب على الشرفة تسبق حزن ركلات الترجيح
كان نجم فيلم «The Football Factory» في قمة الحماس، حيث حقق فريق نونو إسبيريتو سانتو عودة مذهلة في الدقائق الأخيرة بفضل هدفي ماتيوس فرنانديز وأكسل ديساسي، ليتعادل الفريقان 2-2 ويجبرا المباراة على الدخول في الوقت الإضافي. تم تصوير داير وهو يغني مع الجماهير في المدرجات أغنية صريحة عن علاقة صهره بوين بابنته داني، في الوقت الذي وصلت فيه الأجواء في شرق لندن إلى ذروتها. ومع ذلك، انتهى المساء بخيبة أمل حيث تصدى الحارس لركلة جزاء بوين الحاسمة خلال ركلات الترجيح التي انتهت في النهاية بتأهل ليدز.
داير يشيد بقائد «الهامرز» «المتواضع»
يحتفظ داير بعلاقة وثيقة ومليئة بالاحترام مع لاعب المنتخب الإنجليزي بوين بعيدًا عن أضواء الملعب. وقد تحدث اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا مرارًا وتكرارًا عن إعجابه بطبيعة بوين المتواضعة، مشيرًا إلى أن المهاجم يتجنب المظاهر النمطية التي ترافق شهرة كرة القدم الحديثة.
وفي حديث سابق لـ talkSPORT عن شخصية صهره، قال داير: "إنه متواضع للغاية. إنه لا يشاهد برنامج Match of the Day. من الواضح أن لاعبي كرة القدم لا يمكنهم مشاهدة أنفسهم على التلفزيون، وبرنامج Match Of The Day يُبث مرة واحدة فقط في الأسبوع، لذا اعتقدت أنه سيشاهده، لكنه لا يفعل ذلك. أحب حقيقة أنه لا يشاهدها. إنه يلعب مبارياته، ويواصل حياته، ولا يحب التحدث عنها حقًا. نادرًا ما نتحدث عن كرة القدم. أرسل له رسالة قصيرة بين الحين والآخر بعد المباراة أو قبلها – أحيانًا يتجاهلني، وهذا أمر مقبول، لكنه يواصل حياته وهذا ما أحبه فيه. لا يوجد فيه أي شيء نمطي عن لاعبي كرة القدم."
ويست هام في صراع حاد لتجنب الهبوط
في الوقت الحالي، يحتل الفريق المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بنقطة واحدة عن توتنهام، لذا يتعين على بوين ووست هام استعادة توازنهما بسرعة قبل سلسلة من سبع مباريات حاسمة، تبدأ بمباريات حاسمة في أبريل ضد ولفرهامبتون وكريستال بالاس وإيفرتون. وتختتم هذه المعركة الحاسمة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلسلة مباريات صعبة في مايو ضد برينتفورد وأرسنال ونيوكاسل ولييدز.