علي رفعت

فيديو | خوانيتو ودهس رأس لوثر ماتيوس وعقوبة الخمس سنوات.. لماذا تجاهل هانسي فليك التعليق على أسطورة ريال مدريد؟!

هانسي فليك

سؤال لئيم يستدعي ذكريات "الحرب"

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده هانزي فليك مدرب برشلونة قبل مواجهة القمة توترًا مفاجئًا حين استرجع أحد الصحفيين اسم اللاعب الراحل خوانيتو وسأله إذا ما كان يمثل قيم ريال مدريد، بعد الأحداث الأخيرة المشتعلة في غرف ملابس الملكي ومشاجرات النجوم الأخيرة.

فليك، الذي كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ خلال الحقبة التي شهدت ذروة الصدام الألماني الإسباني في الثمانينات، فضل الصمت وتجاوز الإجابة بذكاء. 

هذا التجاهل لم يكن مجرد هروب، بل هو رفض لفتح ملفات واحدة من أبشع اللقطات في تاريخ الملاعب، والتي كان فليك شاهدًا على تبعاتها داخل جدران النادي البافاري.


  • الجريمة الكروية الأكبر في تاريخ مدريد


    تعود القصة إلى عام 1987، في ليلة مشحونة بالتوتر بملعب ميونخ الأولمبي، ورغم أن فليك لم يشارك في تلك الدقائق فوق العشب، إلا أنه عاصر اللحظة التي هزت أركان اللعبة حين استهدف خوانيتو النجم الألماني لوثر ماتيوس.

    بعد تدخل عنيف، سقط ماتيوس أرضًا، فما كان من خوانيتو إلا أن دهس وجه ورأس خصمه بحذائه في لقطة وحشية رصدتها الكاميرات بوضوح، مما تسبب في طرده مباشرة وسط ذهول الجميع.


    ثمن الغضب وعقوبة تاريخية


    لم يمر الحادث مرور الكرام، إذ صدر قرار تاريخي بإيقاف خوانيتو لمدة خمس سنوات عن المشاركة في المسابقات القارية، وهو ما أنهى مسيرته عمليًا مع النادي الملكي أوروبيًا.

    هذا التصرف لم يكن معزولًا، إذ سبق للاعب التورط في حوادث بصق واعتداءات لفظية، مما جعل تاريخه مزيجًا من العطاء الفني والانهيار الأخلاقي.

    تجاهل فليك للتعليق يعكس رغبة مدرب برشلونة في عدم التطرق لشخصية ارتبطت في ذاكرة الألمان بالعدوانية المفرطة، وفي الوقت نفسه عدم التورط في تعليقات تسيء لريال مدريد وغرفة ملابسه في ظل توتر الأجواء الحالية فيها، بعد حوادث المشاجرات بين كاريراس وروديجر وبين تشواميني وفالفيردي.


    إرث الجدل ومشاكل غرف الملابس


    تركت تصرفات خوانيتو أثرًا في غرف ملابس ريال مدريد عبر الأجيال، حيث خلق حالة من التناقض بين مفهوم "الجرينتا" وبين الانضباط الرياضي.

    الاندفاع الذي كان يظهره خوانيتو، ورغم حب الجماهير له، كان يضع الفريق أحيانًا في مواقف محرجة ويخلق ضغوطًا على الإدارة لتبرير سلوكيات غير رياضية، وهو إرث يحاول المدربون دائمًا موازنته لضمان عدم خروج الحماس عن السيطرة وتحوله إلى أزمات تضر بسمعة النادي، كما حدث في الأسابيع الأخيرة


  • بيت القصيد


    صمت هانزي فليك هو الموقف الأنسب تجاه لاعب كانت نهايته الأوروبية بسبب اعتداء بدني وحشي على زميل سابق لفليك.

    فالملاعب وإن كانت تقبل الندية، فإنها لا تغفر لمن يحاول تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية بالدهس والاعتداء.

    سيظل اسم خوانيتو مرتبطًا دائمًا بتلك العقوبة التي دامت خمس سنوات كدرس لكل من يفقد أعصابه في المواجهات الكبرى، نعم ستراه جماهير الملكي أسطوري وستظل تتحاكى بـ "روح خوانيتو" لقرون، لكنه سيبقى دومًا في ذاكرة بقية الجماهير كلاعب انتهت مسيرته بسبب تدخل وحشي لا يجب أن يكون رمزًا أبدًا للملكي.. أم يجب؟!.


