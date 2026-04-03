Getty Images Sport
ترجمه
فيديو: جود بيلينغهام يظهر في لافتة "تيفو" المذهلة التي أعدها نادي برمنغهام مستوحاة من مسلسل "بيكي بليندرز"
تحية إلى بيلينغهام و"بيكي بليندرز"
لم يخفِ نادي برمنغهام أبدًا فخره بـ«بيلينغهام»، ذلك الموهوب الذي خاض أول مباراة له مع الفريق الأول وهو في سن السادسة عشرة فقط، قبل أن ينطلق في مسيرة احترافية عالمية المستوى. وقبل مباراة السبت ضد بلاكبيرن، كشف المشجعون في ملعب «سانت أندروز» عن لافتة ضخمة جمعت بين تاريخ النادي الكروي وشهرة المدينة السينمائية. وأظهر العرض بيلينغهام إلى جانب أسطورة النادي تريفور فرانسيس وتومي شيلبي، البطل الأيقوني للمسلسل الناجح "بيكي بليندرز"، الذي تدور أحداثه في المدينة.
عرض تيفو يجمع بين التراث والسينما
يعود اختيار إدراج شخصية «شيلبي»، التي يؤديها الممثل سيليان مورفي، إلى الجذور العميقة للمسلسل في التاريخ الصناعي لمدينة برمنغهام. ومع طرح الفيلم الجديد «بيكي بليندرز: الرجل الخالد» مؤخرًا على الشاشات، سعى النادي إلى سد الفجوة بين الثقافة الشعبية وملعب كرة القدم. ومع ذلك، فإن طريقة تنفيذ الكشف عن هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الحساب الرسمي للنادي بوضع علامة على Netflix، تركت بعض المشجعين في حيرة من أمرهم حول ما إذا كانت هذه الخطوة تكريمًا حقيقيًا أم ترويجًا تجاريًا.
ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تأييد بيلينغهام
في حين أعرب البعض عن تقديرهم للجهود الفنية، إلا أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن بالإجماع.
وسارع العديد من المشجعين الذين ردوا على منشور بيرمنغهام إلى وصف هذه الخطوة بأنها "محرجة" أو "مخجلة"، لا سيما بسبب كثرة العلامات التجارية التي تضمنها الإعلان الرقمي. وعلى الرغم من الجدل، أعاد نجم ريال مدريد بيلينغهام مشاركة التيفو على حسابه الشخصي على إنستغرام.
الهزيمة على أرض الملعب تزيد من حدة التوتر
لم تنتهِ فترة ما بعد الظهر على خير بالنسبة لفريق «البلوز»، حيث سرعان ما طغت النتيجة السيئة على أرض الملعب على الأجواء الاحتفالية التي سادت مدرجات الملعب. وتعرض بيرمنغهام لهزيمة بنتيجة 1-0 على يد فريق بلاكبيرن المتعثر، حيث سجل تود كانتويل الهدف الحاسم. ويواجه المدرب كريس ديفيز، الذي يتعرض لضغوط شديدة، مزيدًا من التدقيق في ظل استمرار تراجع أداء النادي على الرغم من التكريمات البارزة التي حظي بها أبطاله السابقون.