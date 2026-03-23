فيديو: جود بيلينغهام يجري مقابلة باللغة الإسبانية بشكل مثير للإعجاب لمدة دقيقتين تقريبًا، حيث يتحدث نجم ريال مدريد عن عودته بعد الإصابة
بيلينغهام يجري مقابلة باللغة الإسبانية بطلاقة بعد الفوز في مباراة الديربي
حقق بيلينغهام عودته المرتقبة خلال الفوز المثير 3-2 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. بعد أن حل محل أردا غولر في الدقيقة 75، عاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى ملعب البرنابيو وسط تصفيق حار. لكن ما أذهل المشجعين حقًا كانت تصرفاته بعد المباراة. تحدث مباشرة إلى قناة RMTV دون مترجم، وأظهر طلاقة ملحوظة خلال مقابلة استمرت قرابة دقيقتين. تاريخياً، عانى اللاعبون الإنجليز من صعوبة في التكيف مع اللغات الأجنبية، لكن اللاعب الشاب السابق في بيرمنغهام سيتي يثبت أنه استثناء نادر، مما يعزز علاقته العميقة مع قاعدة جماهير النادي المتحمسة.
الإحباط الناجم عن الإصابات وتراجع مستوى الفريق
كان محور الحديث الرئيسي هو شعوره بالارتياح الشديد لعودته بعد تعافيه من إصابة عضلية. وعندما تحدث عن الأثر العاطفي لهذه الفترة، كان لاعب الوسط صريحًا بشأن الصعوبات التي واجهها. وقال: "كانت فترة طويلة جدًا. سبع أسابيع. كنت حزينًا لفترة طويلة، لكنني سعيد الآن لأنني عدت للتدريب مع زملائي في الفريق". "تمامًا كما في المباريات الأخرى، يقدم الفريق أداءً رائعًا للغاية في الوقت الحالي؛ يدافع ويهاجم بشكل ممتاز. كما هو الحال دائمًا، ولكن بشكل خاص في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات، وهذا هو سبب فوزنا في الكثير من المباريات."
جود يشيد بفالفيردي وفيني جونيور
ورغم أن الفريق واجه العديد من المشكلات البدنية، فقد سلط الضوء على المساهمات الهائلة التي قدمها فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، قائلاً: "إنهما رائعان. في الأوقات الصعبة، يجد هذان اللاعبان دائماً طريقة للتقدم ومساعدة الفريق. خلال الفترات التي عانينا فيها من إصابات عديدة، كانا دائماً عوناً للفريق. فيدي هو مثال رائع على الروح المعنوية، وفيني هو مثال على كيفية النهوض من الأوقات الصعبة. ما يفعلانه الآن أمر لا يصدق". كما تطرق إلى القوة الفريدة لمشجعي الفريق المضيف: "كانت الأجواء رائعة. المشجعون في أمسيات مثل هذه دائمًا ما يكونون رائعين. هذه الأجواء تساعدنا كثيرًا، ولهذا السبب يكون جهد الفريق عاليًا للغاية. خاصة في مباريات الديربي، أو ضد مانشستر سيتي، يشعر جميع اللاعبين حقًا بدعم المشجعين عندما يكونون هنا في البرنابيو".
ماذا ينتظر بيلينغهام بعد ذلك؟
بعد عودته الناجحة إلى ناديه، سينضم بيلينغهام الآن إلى المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة. وقد أدرج مدرب «الأسود الثلاثة» توماس توخيل لاعب الوسط النشيط في تشكيلته الأخيرة لخوض مباراتين وديتين حاسمتين. ومن المقرر أن تواجه إنجلترا أوروغواي في 27 مارس قبل أن تلتقي اليابان بعد أربعة أيام. وتعد هذه المباريات بمثابة تحضير حيوي لكأس العالم 2026 المرتقب، والذي سيقام في يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.