فيديو: تييري هنري يتدرب برفقة صديقته أندريا راجاسيتش، حيث يُظهر أسطورة أرسنال جسده الرياضي المفتول العضلات

قد يكون هنري قد اعتزل كرة القدم الاحترافية منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن من الواضح أن تفاني الفرنسي لمهنته لم يتضاءل. وبعيدًا عن الجسم النحيل السريع الذي كان يرعب دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول أسطورة «الآرسنال» إلى بنية جسدية أكثر قوة، حيث يرتاد صالة الألعاب الرياضية بانتظام للحفاظ على مظهره الرياضي مع اقترابه من سن الخمسين.

ونشر المهاجم السابق صورة على إنستغرام تكشف عن جانب نادر من نظامه التدريبي الخاص، حيث يرتدي سترة وزنها 10 كيلوغرامات لزيادة صعوبة التمرين. وتُظهر الصورة روح المنافسة التي لا تتزعزع لدى هنري، مما يثبت أن الانضباط المطلوب للوصول إلى قمة الرياضة لا يزال جزءًا أساسيًا من حياته اليومية.