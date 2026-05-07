فيديو | تصرف متعمد بعد واقعة وايت؟ سيميوني يهين شعار آرسنال!

وجد مدرب أتلتيكو مدريد المتحمس نفسه في قلب عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.

بعد أن سجل بوكايو ساكا هدف الفوز 1-0 في تلك الليلة، و2-1 في مجموع المباراتين لصالح الجانرز، تم تصوير سيميوني وهو يتجه إلى النفق في ملعب الإمارات وهو في حالة من الإحباط. ومع ذلك، بدلاً من تجنب شعار آرسنال الكبير الموجود بين الملعب وغرف الملابس، شوهد المدرب البالغ من العمر 56 عامًا وهو ينظر إلى الأسفل ويمشي فوقه مباشرة.

أثارت هذه اللقطات غضب جماهير آرسنال، خاصةً في ضوء أحداث مباراة الذهاب في ملعب متروبوليتانو. في حين بذل معظم لاعبيه جهدًا واعيًا للالتفاف حول الشعار، اختار سيميوني والمدافع خوسيه ماريا جيمينيز السير فوقه، مما أدى إلى وابل من الانتقادات من مشجعي الفريق المضيف الذين كانوا يشاهدون المباراة من المدرجات فوق منطقة النفق.