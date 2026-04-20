فيديو | "أمور لا علاقة لها بكرة القدم" .. تصرف إندريك يشعل غضب جمهور باريس وحكيمي يتدخل!

حقق ليون فوزًا مذهلاً بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الأحد على ملعب بارك دي برانس، بفضل الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب المعار من ريال مدريد إندريك.

لم يحتج المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا سوى ست دقائق ليترك بصمته على المباراة، حيث استقبل تمريرة من أفونسو موريرا وسددها بهدوء في شباك ماتفي سافونوف.

ومع ذلك، كانت تصرفاته بعد الهدف هي التي استحوذت على عناوين الأخبار. بعد أن سجل الهدف، أدى اللاعب الدولي البرازيلي رقصة استفزازية أمام مشجعي باريس سان جيرمان.

قوبل الاحتفال على الفور بصيحات استهجان وأثار رد فعل غاضب من مشجعي الفريق الباريسي، الذين اعتبروا هذه اللفتة غير محترمة نظراً لأهمية المباراة.

انتشرت تداعيات هذا الاحتفال على الفور عبر منصات التواصل الاجتماعي. نشر حساب مشجع بارز لباريس سان جيرمان، @PSGINT_، مقطع فيديو للحادث على X مع تعليق غاضب: "كيف يجرؤ إندريك على الرقص هكذا في بارك؟!!!! علينا أن نعود إلى المباراة، هذا أمر غير مقبول". حصد المنشور بسرعة آلاف المشاهدات بينما ناقش المشجعون ما إذا كان الشاب قد تجاوز الحدود.