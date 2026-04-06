فيديو: بول بوغبا يلتقي بأوسين بولت على هامش الملعب بعد عودته إلى تشكيلة موناكو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

وفي حين ركزت العناوين الرئيسية على الضيف الشهير، فإن الأهمية الكروية تكمن في وجود بوجبا ضمن تشكيلة المباراة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. لم يشارك نجم مانشستر يونايتد السابق مع موناكو منذ الهزيمة المخيبة للآمال أمام بريست في 5 ديسمبر. اتسم موسمه بالإحباط إلى حد كبير، حيث لم يشارك سوى 30 دقيقة في ثلاث مباريات كبديل. على الرغم من أن بوغبا ظل بديلاً لم يشارك في المباراة ضد مرسيليا، إلا أن عودته إلى التشكيلة تمثل خطوة حاسمة في محاولته لإحياء مسيرته.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد الفوز 2-1 على مرسيليا، أعرب مدرب موناكو سيباستيان بوكوجنولي عن سعادته بعودة تأثير اللاعب المخضرم إلى غرفة الملابس: "تمكن من اللعب لمدة 20 دقيقة ضد برينتفورد [في مباراة ودية] خلال فترة التوقف الدولية. إذا كان بول على مقاعد البدلاء، فذلك لأننا نعتقد أنه يمكنه تقديم شيء إضافي في غرفة الملابس. نأمل أن يساهم أكثر من ذلك، إن أمكن على أرض الملعب. لقد قطع شوطاً طويلاً، لكن الأمر إيجابي للغاية بالفعل، وذلك بفضل عمله الجاد. لقد كان مهماً في غرفة الملابس ومن حيث روح الفريق. إنه يدرك أن لديه دوراً يلعبه، ودوري هو أن أقدم له أفضل خطة ممكنة حتى يتمكن من منحنا ذلك الشيء الإضافي في نهاية الموسم."