فيديو: بول بوغبا يلتقي بأوسين بولت على هامش الملعب بعد عودته إلى تشكيلة موناكو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

سادت أجواءً من الميدالية الذهبية الأولمبية في ملعب «لويس الثاني» مساء الأحد. وقبل انطلاق مباراة موناكو الحاسمة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا، دُعي أسطورة العدو الجامايكي بولت إلى الملعب لإجراء ركلة البداية الفخرية. بدا البطل الأولمبي ثماني مرات، والمعروف بشغفه بكرة القدم، في غاية الراحة على العشب وهو يستعد لبدء فعاليات الأمسية. لكن تفاعله مع بوجبا هو ما سرق الأضواء. شوهد بوجبا وهو يقترب من العداء السابق البالغ من العمر 39 عاماً على خط التماس، حيث تبادل الاثنان عناقاً حاراً ومحادثة قصيرة قبل أن تنسحب الفرق لإجراء استعداداتها النهائية.
بول بوغبا يلتقي بأوسين بولت على هامش الملعب بعد عودته إلى تشكيلة موناكو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر
لقاء أسطوري على خط التماس
بوغبا ينهي غيابه الذي دام أربعة أشهر
وفي حين ركزت العناوين الرئيسية على الضيف الشهير، فإن الأهمية الكروية تكمن في وجود بوجبا ضمن تشكيلة المباراة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. لم يشارك نجم مانشستر يونايتد السابق مع موناكو منذ الهزيمة المخيبة للآمال أمام بريست في 5 ديسمبر. اتسم موسمه بالإحباط إلى حد كبير، حيث لم يشارك سوى 30 دقيقة في ثلاث مباريات كبديل. على الرغم من أن بوغبا ظل بديلاً لم يشارك في المباراة ضد مرسيليا، إلا أن عودته إلى التشكيلة تمثل خطوة حاسمة في محاولته لإحياء مسيرته.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد الفوز 2-1 على مرسيليا، أعرب مدرب موناكو سيباستيان بوكوجنولي عن سعادته بعودة تأثير اللاعب المخضرم إلى غرفة الملابس: "تمكن من اللعب لمدة 20 دقيقة ضد برينتفورد [في مباراة ودية] خلال فترة التوقف الدولية. إذا كان بول على مقاعد البدلاء، فذلك لأننا نعتقد أنه يمكنه تقديم شيء إضافي في غرفة الملابس. نأمل أن يساهم أكثر من ذلك، إن أمكن على أرض الملعب. لقد قطع شوطاً طويلاً، لكن الأمر إيجابي للغاية بالفعل، وذلك بفضل عمله الجاد. لقد كان مهماً في غرفة الملابس ومن حيث روح الفريق. إنه يدرك أن لديه دوراً يلعبه، ودوري هو أن أقدم له أفضل خطة ممكنة حتى يتمكن من منحنا ذلك الشيء الإضافي في نهاية الموسم."
كلمات تشجيعية من بولت
لا يزال بولت، الذي اشتهر بمحاولته خوض غمار كرة القدم الاحترافية من خلال خوضه تجارب أداء في بوروسيا دورتموند وسنترال كوست مارينرز، من أشد المعجبين بهذه اللعبة الجميلة. وكشف أن محادثته مع لاعب خط وسط موناكو تركزت على تمني الشفاء التام له حتى نهاية الموسم. "أخبرته أنني سعيد جدًا بعودته؛ وأعلم أنه تخلص أخيرًا من إصاباته الآن. آمل أن يتمكن من اللعب لبضع دقائق وتسجيل هدف لأنني هنا"، قال بولت لـ Ligue 1 + خلال مقابلة قبل المباراة.
مع بقاء موناكو في صدارة السباق على التأهل الأوروبي، يتعامل بوكوجنولي بحذر شديد مع اندماج اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً. وبمباركة أسرع رجل على وجه الأرض، يأمل الفرنسي أن يكون حظه قد تحسن أخيراً.