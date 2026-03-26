فيديو: بول بوغبا يسجل أخيرًا أول أهدافه مع موناكو بتسديدة قوية، في الوقت الذي يكثف فيه نجم مانشستر يونايتد السابق جهوده لاستعادة لياقته البدنية الكاملة

منذ انضمامه إلى موناكو الصيف الماضي، لم يكن طريق بوجبا نحو استعادة لياقته البدنية الكاملة سهلاً على الإطلاق. بعد أن قضى عقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات أثناء فترة لعبه مع يوفنتوس، أعاقت سلسلة من المشكلات البدنية المزمنة عودته إلى كرة القدم التنافسية، مما حد من مشاركاته إلى ثلاث مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.

ورغم أن بوغبا تمكن من تسجيل هدف في مرمى برينتفورد، إلا أن هدفه الأساسي لا يزال يتمثل في بناء اللياقة البدنية المطلوبة للمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الفرنسي. ويأمل النادي أن يمثل هذا الهدف نقطة انطلاق نفسية للنجم المخضرم.