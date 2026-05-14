وجاء في الرسالة: "بوكايو ساكا. ماذا يمكنني أن أقول لم يقال من قبل؟ بوكايو ساكا ليس مجرد اسم في التشكيلة، إنه من يجعل جماهير "نورث بانك" تقف على أقدامها. حركة الكتف، واللمسة الأخيرة. الأمل المتخفي في هيئة جناح.

"إنه السبب الذي يجعل أطفال شمال لندن يقطعون إلى الداخل بقدمهم اليسرى ويؤمنون فعلاً. الرجل الذي يضحك عند راية الركنية، متقدماً 3-0 على ريال مدريد، كأنه مشجع على أرض الملعب. بوكايو ساكا هو واحد منا.

"رغم كل شيء، الركلات، الضغط، التوقعات، بوكايو هو الفرح، المرونة والأمل. هذه الرحلة تعني شيئاً. تعني أن الأطفال الصغار لديهم دليل على أن الحلم يتحقق. بوكايو واحد منا، وبالنسبة لمشجع أرسنال، هذا هو كل شيء."