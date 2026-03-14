فيديو: إيبيريتشي إيزي يبدو سعيداً للغاية ومتأثراً بلقاء نجم أرسنال بأسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو
لحظة من السحر الخالص
في مقطع فيديو انتشر بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت ردّة فعل إيزي عند رؤية بطل كأس العالم 1994 رائعة للغاية. قام لاعب كريستال بالاس السابق بالانحناء بتواضع، وكأنه يصلي، أمام النجم البرازيلي العظيم قبل أن يبتسم ابتسامة عريضة لا تصدق وهو يتبادل بضع كلمات مع أحد أكثر المهاجمين تهديفاً في تاريخ كرة القدم. استحوذت هذه اللحظة على قلوب المشجعين، حيث أظهرت الاحترام العميق الذي تكنه الأجيال الحديثة لرواد عصر "جوغا بونيتو".
المهمة الخاصة لروماريو
لكن أسطورة كرة القدم البرازيلية، البالغ من العمر 60 عامًا والذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، لم يكن في لندن كولني لمجرد الاستمتاع بالأجواء. فخلال زيارته للعاصمة، شوهد وهو يجري مقابلة مع مهاجم آرسنال غابرييل جيسوس، الذي يعمل حالياً على استعادة لياقته البدنية الكاملة استعداداً للمرحلة الأخيرة من الموسم. وقد أضفى وجود روماريو أجواءً مبهجة على ملعب التدريب، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة ضغوط السباق على اللقب. وبالنسبة لجيسوس على وجه التحديد، فإن قضاء الوقت مع مواطن له بهذه المكانة يمكن أن يكون مصدر تحفيز له في المباريات المتبقية.
- AFP
التحضير للمرحلة النهائية
على الرغم من أن أرسنال يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط، إلا أن الفريق يدرك أنه لا يمكنه تحمل أي تعثر قد يتيح لمانشستر سيتي العودة إلى المنافسة. ويسعى «المدفعجية» إلى حسم لقب الدوري لأول مرة منذ أكثر من عقدين، ويواجهون إيفرتون يوم السبت في محاولة لتوسيع الفارق قبل أن يخوض مانشستر سيتي مباراته ضد وست هام.