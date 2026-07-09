فيديو | أطلقها إمام مسجد في ألمانيا .. أغرب دعوة لتجمع جماهير المغرب من أجل مشاهدة مباراة فرنسا!

منتخب المغرب يدخل المباراة بهدف واحد وهو الفوز ولا بديل عنه من أجل تكرار إنجازه التاريخي في نسخة 2022، عندما نجح في بلوغ المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق مسيرة مميزة في نسخة 2026، حيث احتل وصافة مجموعته بالفوز على هايتي واسكتلندا بعد أن تعادل مع البرازيل، وفي دور الـ32 استطاع أن يقهر المنتخب الهولندي العريق، حيث فاز عليه بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسمها أسود أطلس في النهاية بفضل تألق الحارس ياسين بونو.

وفي دور الـ16 حقق أسود أطلس نتيجة مثالية، بالفوز العريض على منتخب كندا، أحد الدول الثلاث المضيفة للبطولة، بنتيجة (3-0)، ليعبر إلى ربع النهائي بأداء مميز.

وتمثل مواجهة فرنسا أصعب اختبار للمغرب، حيث يأمل رجال المدرب محمد وهبي في خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي، وكذلك لديهم أمل آخر في الثأر من الديوك، بعدما حرمهم كيليان مبابي ورفاقه في نسخة 2022 من بلوغ النهائي بفوز قاسٍ بنتيجة (2-0).