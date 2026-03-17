فيديو: إبيريتشي إيزي يبدع هدفاً ساحراً في دوري أبطال أوروبا ليمنح أرسنال الأفضلية أمام باير ليفركوزن
إيزي تضيء الإمارات
اختار إيزي اللحظة المثالية لتسجيل أول أهدافه على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، حيث سدد كرة أذهلت جماهير ملعب الإمارات. بعد نصف ساعة أولى سيطر فيها «المدفعجية» على المباراة دون أن يتمكنوا من استغلال عدة فرص سانحة، أخذ لاعب كريستال بالاس السابق زمام الأمور بيده في عرض فني متقن.
كانت الحركة بسيطة للوهلة الأولى، لكنها نُفذت بدقة مدمرة. أرسل لياندرو تروسارد تمريرة قوية إلى قدمي إيزي في موقع مركزي، على بعد حوالي 20 ياردة من المرمى. بلمسة واحدة لتهيئة نفسه للانطلاق، أطلق صانع الألعاب تسديدة لا يمكن إيقافها طارت متجاوزة حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش.
الغانرز المتفوقون يثبتون قوتهم
كان فريق ميكيل أرتيتا قاسياً منذ صافرة البداية، حيث خنق الضيوف الألمان بضغط عالٍ وتناوب هجومي سلس. وعلى الرغم من النتيجة الضيقة 1-0 عند الاستراحة، فإن الإحصائيات كانت تروي قصة تفوق تام لأرسنال. سجل أصحاب الأرض 12 تسديدة في الشوط الأول وحده، حيث كاد لاعبون مثل غابرييل وبن وايت وتروسارد أن يوسعوا الفارق.
تمكن أرسنال من تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 63، عندما سجل ديكلان رايس هدفاً رائعاً آخر. أكد هذا الهدف هيمنة الغانرز المستمرة ونواياهم الهجومية، مما جعلهم يسيطرون بشكل قوي على المباراة.
سبورتنج لشبونة ينتظر في ربع النهائي
مع تقدم أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين عند نهاية الشوط الأول، أصبح الفائز بالبطاقة المؤهلة إلى الدور التالي قد حُسم بالفعل. فقد حجز سبورتنج لشبونة مكانه في ربع النهائي بطريقة درامية في وقت سابق من المساء. حيث حقق الفريق البرتغالي عودة تاريخية، وقلب تأخره 3-0 في مباراة الذهاب أمام بودو/غليمت ليفوز بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين بعد الوقت الإضافي.
بالنسبة لأرسنال، يبقى التركيز على إنهاء المهمة أمام الفريق الألماني.
