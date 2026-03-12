تم تصوير المدافع البالغ من العمر 33 عامًا، الذي قدم أداءً قويًا كعادته ليبقي فريق بيب جوارديولا بعيدًا، وهو يقفز في مقعده ويضغط على بوق سيارته ويغني مع مشجعي الفريق الأبيض. مع نوافذ سيارته مفتوحة وابتسامة عريضة على وجهه، صافح روديجر المشجعين وشجعهم على ترديد اسمه، مستمتعًا بالأجواء الاحتفالية بعد أن سحق فيديريكو فالفيردي عمالقة الدوري الإنجليزي بثلاثية في الشوط الأول.
فيديو: أنطونيو روديجر يرقص في سيارته ويضرب بوقها بينما يمنع المشجعون المبتهجون نجم ريال مدريد من مغادرة ملعب برنابيو بعد فوز مانشستر سيتي
تتناقض هذه الاحتفالات بشكل حاد مع المشاكل التأديبية التي واجهها روديجر مؤخرًا، حيث اعترفت اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني (CTA) بأن روديجر كان يجب طرده بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة ضد خيتافي. على الرغم من التدقيق التحكيمي الذي يحيط به، لا يزال المدافع الألماني شخصية لا يمكن المساس بها في قلوب مشجعي ريال مدريد، الذين يقدرون شدته الخام وطاقته المعدية بعد المباريات.
التركيز يتجه إلى الاتحاد
على أرض الملعب، كانت هذه الفوز بمثابة إعلان نوايا من العملاق الإسباني، الذي خطا خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي. بعد صافرة النهاية، أشاد زميله ترينت ألكسندر-أرنولد بأداء الفريق، قائلاً لشبكة TNT Sports إنها كانت "أداءً رائعاً" أثبت مرونتهم. وقال: "لا يهم ما هي الإصابات التي تعرضنا لها"، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في إسكات أولئك الذين "توقعوا أن نتعرض لهزيمة ساحقة الليلة".
على الرغم من الفارق بثلاثة أهداف والأجواء الاحتفالية، يدرك رجال ألفارو أربيلوا أن المهمة لم تنتهِ بعد. ستتطلب مباراة الإياب في مانشستر نفس المستوى من التركيز والكثافة التي يظهرها روديجر في كل مرة يخطو فيها على العشب. ستكون قدرة المدافع على التحول من مهرج مرح خارج الملعب إلى لاعب مخيف داخله أمرًا حيويًا، حيث يسعى ريال مدريد للدفاع عن تقدمه في إنجلترا.