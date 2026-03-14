Cillian Murphy Atletico Madrid GFXGetty & Netflix
فيديو: أنطوان غريزمان في دور تومي شيلبي! لماذا تنكر نجوم أتلتيكو مدريد بزي مسلسل «بيكي بليندرز» قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

استبدل أنطوان غريزمان وزملاؤه في فريق أتلتيكو مدريد ملابسهم الرياضية بقبعات مسطحة في إطار تعاون مذهل مع «نتفليكس». وتهدف هذه الشراكة إلى الترويج للفيلم المرتقب «بيكي بليندرز: الرجل الخالد»، وستكون موضوعًا رئيسيًا لمباراتهم ضد خيتافي.

  • ليلة حافلة بالأحداث في ملعب متروبوليتانو

    التقى عالم كرة القدم الإسبانية مع عالم الدراما البريطانية المثيرة، حيث أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن شراكة استراتيجية مع "نتفليكس" للترويج للفيلم المرتقب "بيكي بليندرز: الرجل الخالد". وتحول ملعب "رياد إير متروبوليتانو" إلى مسرح سينمائي قبل المباراة ضد خيتافي، حيث امتزجت "شجاعة وقلب" لاعبي "الكولتشونيروس" مع الطموح الذي لا يعرف الرحمة لعائلة شيلبي.

    وشهدت هذه الخطوة التسويقية الفريدة نشر القنوات الرسمية للنادي فيلمًا قصيرًا انتشر بسرعة كبيرة يظهر نجوم الفريق الأول منغمسين تمامًا في أجواء أوائل القرن العشرين. وتهدف هذه الشراكة إلى سد الفجوة بين الرياضة العالمية والترفيه الراقي، باستخدام الإمكانات التقنية للملعب لتوفير تجربة يوم المباراة لا مثيل لها للمشجعين المحليين.

  • عصابة من برمنغهام تستولي على ملعب «المتروبوليتانو»

    كان جريزمان وكوكي وخوسيه ماريا جيمينيز وألكسندر سورلوث وأديمولا لوكمان هم وجوه الحملة، حيث استبدلوا الإيقاع السريع على أرض الملعب بالمشية الشهيرة بالبطء التي تميز مسلسل «بيكي بليندرز».

    وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن "المباراة ضد خيتافي ستكون أبرز حدث في تعاوننا مع Netflix لإطلاق مسلسل Peaky Blinders: The Immortal Man". "من ناحية، سيتمكن مشجعونا من الاستمتاع بمفاجآت كبيرة مرتبطة بعائلة شيلبي في الساعات التي تسبق انطلاق المباراة في منطقة المشجعين Riyadh Air Metropolitano." 

    "من ناحية أخرى، سيصل فريقنا الأول إلى الملعب برفقة سيارات قديمة ومجموعة كبيرة تمثل عصابة عائلة شيلبي. وفي الشوط الأول، سيستمتع جميع مشجعي أتلتيكو الحاضرين بعرض مفاجئ على أرض الملعب، يتضمن عرضاً مذهلاً من الأضواء والصوت، والكثير من شخصيات مسلسل "بيكي بليندرز"."

    السعي إلى احتلال مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى

    سيواجه فريق دييغو سيميوني فريق خيتافي يوم السبت، في مباراة يسعى فيها لتحقيق الفوز لضمان احتلال مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم. ويحتل أتلتيكو مدريد حالياً المركز الرابع في الترتيب برصيد 54 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن فياريال صاحب المركز الثالث الذي خاض 28 مباراة.

    ثم سيحول "الروجيبلانكوس" تركيزهم إلى الساحة الأوروبية، حيث سيواجهون توتنهام في مباراة الإياب من دور الـ16 – وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز ساحق لأتلتيكو بنتيجة 5-2.

