فيديو: أنطوان غريزمان في دور تومي شيلبي! لماذا تنكر نجوم أتلتيكو مدريد بزي مسلسل «بيكي بليندرز» قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

التقى عالم كرة القدم الإسبانية مع عالم الدراما البريطانية المثيرة، حيث أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن شراكة استراتيجية مع "نتفليكس" للترويج للفيلم المرتقب "بيكي بليندرز: الرجل الخالد". وتحول ملعب "رياد إير متروبوليتانو" إلى مسرح سينمائي قبل المباراة ضد خيتافي، حيث امتزجت "شجاعة وقلب" لاعبي "الكولتشونيروس" مع الطموح الذي لا يعرف الرحمة لعائلة شيلبي.

وشهدت هذه الخطوة التسويقية الفريدة نشر القنوات الرسمية للنادي فيلمًا قصيرًا انتشر بسرعة كبيرة يظهر نجوم الفريق الأول منغمسين تمامًا في أجواء أوائل القرن العشرين. وتهدف هذه الشراكة إلى سد الفجوة بين الرياضة العالمية والترفيه الراقي، باستخدام الإمكانات التقنية للملعب لتوفير تجربة يوم المباراة لا مثيل لها للمشجعين المحليين.