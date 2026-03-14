فيديو: أشلي كول يصف كايل ووكر بأنه أحد أفضل الظهيرين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يصرح أسطورة تشيلسي بتواضع أن آندي روبرتسون أفضل منه

اتخذ ووكر قرارًا بإنهاء مسيرته معمنتخب «الأسود الثلاثة»، ليختتم مسيرته الدولية برصيد 96 مباراة دولية. وفي الوقت الذي يحتفي فيه عالم كرة القدم بأسره بإرثه، يظل سكوت باركر، مدرب بيرنلي، يحاول استيعاب خبر اعتزال مدافعه النجم للمنتخب الوطني. وسارع باركر إلى تسليط الضوء على التأثير الذي أحدثه ووكر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن غيابه سيشكل تغييرًا كبيرًا للمنتخب. وقال باركر، وفقاً لما نقلته صحيفة"بيرنلي إكسبريس": "مساهمته في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال قائمة. لكن ما قدمه لإنجلترا كان رائعاً للغاية. عدد المباريات الدولية التي خاضها، ومستوى الأداء الذي قدمه، والبطولات التي شارك فيها... لقد كان حقاً نقطة محورية رئيسية لنا كدولة".

يعتقد مدرب "الكلاريتس" أن هذا القرار سيكون بمثابة نعمة خفية لآمال بيرنلي في البقاء، حيث سيسمح لـ ووكر بالحفاظ على طاقته خلال فترات التجمعات الدولية المرهقة. وفي معرض حديثه عن قرار اللاعب بالتراجع، أضاف باركر: "لقد رأينا الموهبة التي يمتلكها على مدار سنوات عديدة، لكنه قرر اتخاذ هذا القرار بشكل واضح، ونحن نباركه تمامًا. شعر أن هذا هو القرار الذي يريد اتخاذه، وهو يمنحه بعض الوقت الآن خلال فترات التوقف الدولية، ونأمل أن يساعدنا ذلك أيضًا."