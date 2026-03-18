فيديو: أبطال الخمسين هدفاً! هاري كين ومحمد صلاح يصلان إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بينما يعزز نجوم بايرن ميونيخ وليفربول إرثهم الأوروبي

بالنسبة لكين، جاء هذا الإنجاز التاريخي خلال مباراة بايرن ميونيخ الحاسمة في دور الـ16 ضد أتالانتا. فقد افتتح التسجيل في الشوط الأول بتحويل ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولات الأوروبية إلى 49 هدفاً. ثم أظهر بالضبط سبب اعتباره أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم، حيث أظهر غريزة المهاجم المتميز. بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة، نفذ كين دوراناً رائعاً وسريعاً كالبرق ترك دفاع أتالانتا عاجزاً تماماً. وقبل أن يتمكن الحارس من تثبيت قدميه، أطلق المهاجم تسديدة قوية لا يمكن إيقافها في شباك المرمى، مسجلاً هدفه الخمسين في دوري أبطال أوروبا بطريقة مذهلة.

سجل لينارت كارل ولويس دياز هدفين لاحقاً في المباراة، ليمنحا بايرن ميونيخ الفوز 4-1 في تلك الليلة و10-2 في مجموع المباراتين. وستكون المحطة التالية لرجال فينسنت كومباني هي مباراة ربع النهائي أمام ريال مدريد الذي خرج للتو من المنافسة بعد إقصاء مانشستر سيتي.