بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، تعرض مرسيليا لانتكاسة على أرضه أمام ليل. ورغم تقدمه بهدف سجله إيثان نوانيري في الدقيقة 43 لينهي الشوط الأول متقدماً، إلا أن مرسيليا انهار في الشوط الثاني حيث رد ليل بسرعة، وسجل توماس مونييه هدف التعادل في الدقيقة 49. ثم سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هدف الفوز الدرامي للزوار في الدقيقة 86.

يرفع هذا الفوز رصيد ليل إلى 47 نقطة في المركز الخامس، مما يعيد إحياء آماله في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، حيث تقلص الفارق بينه وبين مرسيليا صاحب المركز الثالث إلى نقطتين فقط مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم الدوري الفرنسي.