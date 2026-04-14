فيديو | بـ"خطأ ساذج" مع العلا.. محمد العويس يمنح هيرفي رينارد سلاحًا جديدًا ضد منتقديه

ماذا فعل محمد العويس؟!

أصبحت الأنظار مُسلطة بقوة على النجم المخضرم محمد العويس، حارس مرمى نادي العلا؛ وذلك بعد الجدل الذي اشتعل بسببه، خلال الفترة الأخيرة.

الجمهور السعودي وعدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، هاجموا الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول؛ بسبب استبعاد العويس الذي يقدّم مستويات جيدة مع العلا، من قائمة الأخضر.

وأمام هذا الضغط الجماهيري والإعلامي؛ اضطر رينارد لإعادة العويس إلى قائمة المنتخب السعودي، حيث شارك في الخسارة وديًا (1-2) ضد صربيا.

    وفي هذا السياق.. أعطى النجم المخضرم محمد العويس، حارس مرمى نادي العلا، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى؛ سلاحًا جديدًا للمدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية هيرفي رينارد، للانتصار على منتقديه.

    العويس ارتكب "خطأً ساذجًا" للغاية، خلال مواجهة العلا ونادي الجندل، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوي يلو، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    العلا فاز (2-1) في هذه المباراة، التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء؛ إلا أن العويس تسبب في هدف الجندل الوحيد، بعدما فشل في تشتيت الكرة.

    نعم.. الحارس المخضرم خرج من مرماه، لإبعاد كرة طولية من الجندل؛ ولكنه فشل في تشتيتها بشكلٍ ساذج، لتنتهي الهجمة بهدف في مرماه.


  • Mohammed Al Owaiskooora

    أرقام محمد العويس مع نادي العلا

    الحارس المخضرم محمد العويس البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى نادي العلا صيف عام 2025؛ قادمًا من عملاق الرياض الهلال، الذي قضى 3 سنوات ونصف بين صفوفه.

    ومنذ الانضمام للعلا.. خاض العويس 28 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث غاب عن لقاء وحيد فقط، حتى الآن.

    وخلال هذه المباريات التي شارك فيها؛ استقبل الحارس المخضرم 28 هدفًا، بينما حافظ على "نظافة شباكه" 9 مرات.

    مسيرة محمد العويس مع منتخب السعودية

    وعلى المستوى الدولي.. مثّل الحارس المخضرم محمد العويس، منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في 57 مباراة.

    واستقبل العويس 57 هدفًا، خلال مشاركاته الدولية مع المنتخب السعودي؛ بينما نجح في الحفاظ على "نظافة شباكه" 22 مرة، حتى الآن.

    وابتعد العويس عن الأخضر، بعد بطولة كأس العرب للمنتخبات 2024؛ إلى أن عاد مرة أخرى في شهر مارس 2026، بسبب الضغوطات التي تم مُمارستها على المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

    ويبقى السؤال الآن.. "هل يستغل رينارد - إذا استمر في منصبه - أخطاء العويس لإبعاده عن المنتخب مرة أخرى؟!".

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 30.

    * أهداف مستقبلة: 33.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.