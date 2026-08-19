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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
أحمد فرهود

فيديو | "طردتهم من الملعب لهذا السبب!".. الشرطة تعتدي على جمهور الأهلي في مواجهة برشلونة

الأهلي
برشلونة
برشلونة ضد الأهلي
وديات الأندية

ماذا حدث؟!..

شهدت مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد النادي الأهلي المصري، أحداثًا مثيرة للجدل، في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

برشلونة فاز (2-1) ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء؛ ليتوّج بلقب "كأس جوان جامبر" الودي.

  • FC-PORTO-vs-AL-AHLY-FC-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-2025AFP

    شرطة كتالونيا تعتدي على جماهير الأهلي

    وفي هذا السياق.. نشرت صحيفة "سبورت" مقطع فيديو صادم، يظهر شرطة إقليم كتالونيا؛ وهي تعتدي على جماهير النادي الأهلي المصري، خلال مواجهة برشلونة على "كأس جوان جامبر" الودي.

    وقام أفراد الشرطة، بالتعاون مع أمن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ بدفع مشجعي الأهلي بقوة مع بعض الضربات، لإجبارهم على مغادرة المدرجات.

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  • سبب تصرف شرطة كتالونيا ضد جمهور الأهلي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. كشفت صحيفة "سبورت" مساء اليوم الأربعاء، عن سبب تصرف شرطة إقليم كتالونيا مع مشجعي النادي الأهلي المصري؛ وذلك خلال مواجهة برشلونة، على "كأس جوان جامبر" الودي.

    الصحيفة زعمت أن جمهور الأهلي "اشتبك" مع عشاق برشلونة، في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ وهو ما دفع الشرطة وأفراد الأمن للتدخل، وإجبارهم على الخروج من الملعب.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    قبل الأهلي.. كتالونيا شاهدة على "واقعة مؤسفة" بمباراة مصر

    المثير في الأمر أن أحداثًا مؤسفة؛ كانت قد وقعت في المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر وإسبانيا، في شهر مارس الماضي.

    المنتخب المصري واجه إسبانيا على ملعب "آر سي دي إي"، في إقليم كتالونيا أيضًا؛ وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، وقتها.

    وفي تلك المباراة؛ قام قطاع من الجماهير الإسبانية الحاضرة في المدرجات، بترديد "هتافات عنصرية" ضد المسلمين.

    هُنا.. أصدر النجم الإسباني لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، بيانًا رسميًا يدين فيه تصرف الجماهير؛ خاصة أنه يعتنق الدين الإسلامي.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    برشلونة للحفاظ على المنجزات.. والأهلي من أجل التعويض

    العملاق الكتالوني برشلونة يستعد لبداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ الذي سيكون مطالبًا فيه بالحفاظ على المنجزات المحلية، والمنافسة أوروبيًا بقوة.

    وحقق برشلونة لقبي الدوري الإسباني والسوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي؛ وهو ما سيحاول الحفاظ عليه، مع تحقيق "الحلم الأكبر" دوري أبطال أوروبا.

    أما النادي الأهلي المصري؛ فيتمنى تعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، الذي خرج منه بـ"صفر ألقاب".

    بل أن الأهلي احتل "المركز الثالث" في الدوري المصري؛ ليغيب عن أبطال إفريقيا الموسم الحالي، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

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