فيديو | "طردتهم من الملعب لهذا السبب!".. الشرطة تعتدي على جمهور الأهلي في مواجهة برشلونة

المثير في الأمر أن أحداثًا مؤسفة؛ كانت قد وقعت في المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر وإسبانيا، في شهر مارس الماضي.

المنتخب المصري واجه إسبانيا على ملعب "آر سي دي إي"، في إقليم كتالونيا أيضًا؛ وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، وقتها.

وفي تلك المباراة؛ قام قطاع من الجماهير الإسبانية الحاضرة في المدرجات، بترديد "هتافات عنصرية" ضد المسلمين.

هُنا.. أصدر النجم الإسباني لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، بيانًا رسميًا يدين فيه تصرف الجماهير؛ خاصة أنه يعتنق الدين الإسلامي.