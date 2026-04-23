أحمد فرهود

فيديو | تصرف طفولي دمر الشباب ضد الريان.. يانيك كاراسكو يتعرض لـ"طرد غريب"

ماذا فعل كاراسكو في النهائي الخليجي؟!..

شهدت قمة نادي الشباب السعودي ضد فريق الريان القطري، مساء اليوم الخميس، لقطة "غريبة" للغاية، من النجم البلجيكي المخضرم يانيك كاراسكو.

الشباب بقيادة كاراسكو، خسر لقب دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026؛ وذلك بالسقوط (0-3) أمام الريان، في المباراة النهائية.

    طرد يانيك كاراسكو في نهائي الشباب والريان

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 58 من عمر نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ "طرد" النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب السعودي.

    طرد كاراسكو ضد فريق الريان القطري؛ جاء بعد أن أشهر الحكم الإماراتي عادل النقبي، "إنذارين" متتاليين له.

    نعم.. النجم البلجيكي تحصل على "إنذارين"، في ثوانٍ معدودة من نهائي الشباب ضد الريان؛ ليُطرد بشكلٍ رسمي، ويكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.


    جرح قدم يانيك كاراسكو بعد تدخل نجم الريان!

    بدأت لقطة طرد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب؛ بتعرضه لتدخل قوي من البرازيلي جريجوري دا سيلفا، متوسط ميدان فريق الريان القطري.

    جريجوري أبعد الكرة أولًا؛ قبل أن يصطدم بـ"ساق قدم" كاراسكو، الذي وقع على أرضية الملعب مُتألمًا.

    ليس هذا فقط.. ظهر جرح في "ساق" النجم البلجيكي؛ وذلك بعد تدخل متوسط ميدان الفريق الرياني، عليه.

  • "تصرف طفولي" من يانيك كاراسكو يدمر الشباب

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب، نهض من أرضية الميدان "غاضبًا"؛ وذلك بعد تعرضه للتدخل من البرازيلي جريجوري دا سيلفا، متوسط ميدان فريق الريان القطري.

    وطلب كاراسكو من الإماراتي عادل النقبي، حكم نهائي الشباب والريان، "طرد" جريجوري بعد هذا التدخل؛ إلا أنه رفض ذلك، ما أشعل غضب النجم البلجيكي.

    واعترض كاراسكو بشكلٍ قوي على النقبي، ليتحصل على "كارت أصفر"؛ ولكنه واصل الاحتجاج بطريقة غريبة للغاية، ما أدى إلى إشهار "الإنذار الثاني" في وجهه ثم طرده.

    وبسبب هذا "التصرف الطفولي" من النجم البلجيكي؛ انقلبت المباراة تمامًا وسجل الريان 3 أهداف بعد "الطرد"، ليتوّج باللقب الخليجي الكبير.

    أرقام يانيك كاراسكو مع نادي الشباب

    النجم البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى نادي الشباب صيف 2023؛ قادمًا من صفوف فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

    صفقة كاراسكو كلفت خزينة الشباب، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ15 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الليث الشبابي؛ لعب النجم البلجيكي 72 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 30 هدفًا وصانعًا 20 آخرين.

    وخلال الموسم الحالي 2025-2026.. سجل يانيك كاراسكو 17 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 27 مباراة رسمية؛ في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعيدًا عن البطولة الخليجية.

