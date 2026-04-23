فيديو | تصرف طفولي دمر الشباب ضد الريان.. يانيك كاراسكو يتعرض لـ"طرد غريب"

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب، نهض من أرضية الميدان "غاضبًا"؛ وذلك بعد تعرضه للتدخل من البرازيلي جريجوري دا سيلفا، متوسط ميدان فريق الريان القطري.

وطلب كاراسكو من الإماراتي عادل النقبي، حكم نهائي الشباب والريان، "طرد" جريجوري بعد هذا التدخل؛ إلا أنه رفض ذلك، ما أشعل غضب النجم البلجيكي.

واعترض كاراسكو بشكلٍ قوي على النقبي، ليتحصل على "كارت أصفر"؛ ولكنه واصل الاحتجاج بطريقة غريبة للغاية، ما أدى إلى إشهار "الإنذار الثاني" في وجهه ثم طرده.

وبسبب هذا "التصرف الطفولي" من النجم البلجيكي؛ انقلبت المباراة تمامًا وسجل الريان 3 أهداف بعد "الطرد"، ليتوّج باللقب الخليجي الكبير.