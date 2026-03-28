فيديو | ضربوا بتحذيرات المغرب عرض الحائط .. السنغال تحتفل بكأس أمم إفريقيا في فرنسا!

وقررت لجنة الاستئناف في الكاف، في 17 مارس الجاري، اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بنتيجة (0-3)، وإعلان المنتخب المغربي متوجًا باللقب.

وكان المنتخب السنغالي قد توج بكأس الأمم الإفريقية من قلب ميدان الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد الفوز على المغرب بهدف نظيف، في مباراة شهدت أحداثًا جدلية، حول اعتراض لاعبي أسود التيرانجا، على قرارات الحكم، ما دفعهم لمغادرة أرض الملعب.

جاء ذلك بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب في آخر دقائق الوقت الأصلي، إلا أن المنتخب السنغالي عاد إلى أرض الميدان، قبل أن ينفذ براهيم دياز، الركلة برعونة، لم يجد معها الحارس إدوارد ميندي صعوبة في الإمساك بها، فيما وقع باب جايي على هدف الفوز في الدقيقة 94.

وتبعًا للانسحاب الذي أجراه لاعبو السنغال، فقد أقرت لجنة الاستئناف بأن هذا السلوك يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، ليتم قبول احتجاج الجامعة المغربية، واعتبار أسود التيرانجا مهزومين في النهائي.

ورغم ذلك، إلا أن السنغال رفضت تسلم الكأس، وقرر الاتحاد المحلي تقديم طعن إلى محكيم التحكيم الرياضي الدولية، ضد قرار تجريده من اللقب.