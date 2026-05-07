فيديو | السبب دورتموند .. لويس إنريكي ينهي خصومته مع كاراجر على الهواء!

"لويس، أود أن أعتذر عن سلوكي في دورتموند، خلال مباراة نصف النهائي"، هكذا بدأ لاعب ليفربول السابق حديثه وهو يخاطب مدرب باريس سان جيرمان. "كنت أرتدي وشاح دورتموند، لكن كما نعلم جميعًا، أحيانًا عندما نتناول بعض المشروبات، ننجرف قليلاً. لذا، أعتذر. لقد أحببنا فريقك حقًا، وما حققه العام الماضي، وكان من دواعي سروري بمشاهدة أدائكم خلال العامين الماضيين في دوري أبطال أوروبا. تهانينا على الوصول إلى النهائي مرة أخرى، أحسنت يا سيدي".

أظهر إنريكي أنه لا يحمل أي ضغينة على الرغم من الإهانة السابقة، وقبل هذه اللفتة برحابة صدر. "شكرًا، شكرًا"، رد المدرب السابق لبرشلونة. "لا داعي للاعتذار. نحن سعداء جدًا، وهذا أمر طبيعي."

يعود مصدر الخلاف إلى نصف نهائي 2024 بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، عندما تخلص كاراجر من بدلته وربطة عنقه لينضم إلى مشجعي فريق الدوري الألماني العملاق. خلال البث، اعترف بأنه شرب ثمانية أكواب من الجعة وهو واقف في "الجدار الأصفر" قبل إجراء مقابلة مشهورة مع جادون سانشو.

وكشف الحارس الدنماركي الأسطوري بيتر شمايكل في ذلك الوقت أن إنريكي دخل بالفعل إلى منطقة الإعلام، ورأى كاراجر يرتدي وشاح الفريق المنافس، فغادر على الفور. كما أفادت التقارير أن المسؤول الإعلامي لدورتموند غضب بشدة لأن المحلل تجاوز البروتوكولات الرسمية ليجذب سانشو لإجراء حوار معه. ووضع زملاء كاراجر على سبيل المزاح في "منطقة العقوبات" لأنه أزعج الجميع تقريبًا في ملعب فيستفالن.