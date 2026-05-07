فيديو | السبب دورتموند .. لويس إنريكي ينهي خصومته مع كاراجر على الهواء!
إنريكي ينهي أخيرًا مقاطعة CBS
في أعقاب فوز الفريق الباريسي في مجموع المباراتين على بايرن ميونيخ، أشار ميكا ريتشاردز، المدافع السابق في مانشستر سيتي والمحلل الرياضي في شبكة CBS Sports، إلى أن المدرب الإسباني كان يتجنب عمداً الميكروفونات بسبب سلوك كاراجر في الماضي.
وجاءت نقطة التحول عندما لعب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دور الوسيط خلال مقابلته الخاصة. وبعد قليل من الإقناع، انضم إنريكي أخيرًا إلى البث، مما أثار هتافات كبيرة من الاستوديو.
وأشارت المذيعة كيت سكوت إلى أن الفريق كان يخشى أنه "فقد صداقتك"، مما أدى إلى لحظة من الندم من جانب أسطورة ليفربول.
اعتذار كاراغر عن تصرفاته في دورتموند
"لويس، أود أن أعتذر عن سلوكي في دورتموند، خلال مباراة نصف النهائي"، هكذا بدأ لاعب ليفربول السابق حديثه وهو يخاطب مدرب باريس سان جيرمان. "كنت أرتدي وشاح دورتموند، لكن كما نعلم جميعًا، أحيانًا عندما نتناول بعض المشروبات، ننجرف قليلاً. لذا، أعتذر. لقد أحببنا فريقك حقًا، وما حققه العام الماضي، وكان من دواعي سروري بمشاهدة أدائكم خلال العامين الماضيين في دوري أبطال أوروبا. تهانينا على الوصول إلى النهائي مرة أخرى، أحسنت يا سيدي".
أظهر إنريكي أنه لا يحمل أي ضغينة على الرغم من الإهانة السابقة، وقبل هذه اللفتة برحابة صدر. "شكرًا، شكرًا"، رد المدرب السابق لبرشلونة. "لا داعي للاعتذار. نحن سعداء جدًا، وهذا أمر طبيعي."
يعود مصدر الخلاف إلى نصف نهائي 2024 بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، عندما تخلص كاراجر من بدلته وربطة عنقه لينضم إلى مشجعي فريق الدوري الألماني العملاق. خلال البث، اعترف بأنه شرب ثمانية أكواب من الجعة وهو واقف في "الجدار الأصفر" قبل إجراء مقابلة مشهورة مع جادون سانشو.
وكشف الحارس الدنماركي الأسطوري بيتر شمايكل في ذلك الوقت أن إنريكي دخل بالفعل إلى منطقة الإعلام، ورأى كاراجر يرتدي وشاح الفريق المنافس، فغادر على الفور. كما أفادت التقارير أن المسؤول الإعلامي لدورتموند غضب بشدة لأن المحلل تجاوز البروتوكولات الرسمية ليجذب سانشو لإجراء حوار معه. ووضع زملاء كاراجر على سبيل المزاح في "منطقة العقوبات" لأنه أزعج الجميع تقريبًا في ملعب فيستفالن.
باريس سان جيرمان يتطلع إلى صنع التاريخ في مواجهة أرسنال
وبعد أن تم تسوية الخلاف رسمياً، يمكن لإنريكي أن يوجه كامل اهتمامه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فريق أرسنال. ويسعى العملاق الفرنسي إلى الدفاع عن لقبه وترسيخ مكانته كقوة مهيمنة في أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونيخ في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.
أصبح الباريسيون أحد أكثر الفرق إمتاعاً في البطولة تحت قيادة إنريكي، وهي حقيقة حرص كاراغر على تسليط الضوء عليها خلال اعتذاره. وفي حين من المرجح أن يبتعد فريق المحللين عن صنابير البيرة هذه المرة، ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان باريس سان جيرمان سيتمكن من حصد لقبين متتاليين في نهاية الشهر.