فيديو | دموع طفلة "ضحية الكرة": طرد وأهداف كوميدية في ليلة تأهل الدرعية .. وصدمة لحارس المنتخب السعودي!

وكأنها لحظة درامية، وجه طفلة تبكي، قلب الأحوال في ميدان الأول بارك، ليقطع الدرعية آخر تذكرة مؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في موسم 2026-2027.

الدرعية خاض مواجهة دراماتيكية أمام العلا، حيث واصل بعشرة لاعبين، وامتد اللقاء للوقت الإضافي، إلا أن كتيبة خالد العطوي، كانت على الموعد، ونجحت في قلب الطاولة، بهدفين مقابل هدف، في نهائي ملحق الصعود.

وتقدم كريستيان جوانكا بهدف لصالح العلا في الدقيقة 29، فيما نجح الدرعية في الرد، بهدفين عن طريق علي الحسين (بالخطأ في مرماه)، وجايتان لابوردي، في الدقيقتين 65 و94.