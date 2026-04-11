لم يكن هذا التعادل مفيداً كثيراً لريال مدريد، حيث يتقدم برشلونة عليه بست نقاط مع وجود مباراة مؤجلة في رصيده، كما أنه، باعتباره بروفة أخيرة قبل رحلة الفريق الحاسمة إلى ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ترك شكوكاً أكثر من الآمال في تحقيق عودة أوروبية. ربما أصر أربيلوا على أن تركيزه كان منصبًا بالكامل على جيرونا وليس على بايرن، لكن اختياراته قالت عكس ذلك. مع إيدر ميليتاو باعتباره المدافع الوحيد الذي من المرجح أن يبدأ في ألمانيا، وثلاثي خط الوسط المكون من فالفيردي وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا الذي يبدو بشكل مثير للريبة وكأنه مخطط لدوري أبطال أوروبا، كانت هذه تجربة لم تنجح ببساطة.