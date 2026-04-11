بدأت الأجواء تتوتر قبل وقت طويل من صافرة النهاية. ومع تجاوز عقرب الساعة علامة الدقيقة 70، أصبح الإحباط في المدرجات ملموسًا. على الرغم من محاولات فيدي فالفيردي المبكرة لتقدم "البلانكوس"، فشل الفريق في استغلال زخمه، مما أدى إلى تردد أصوات تطالب بمزيد من العزيمة والشغف في جميع أنحاء الملعب. وعندما أضاع جيرونا فرصة واضحة للتقدم، تحولت خيبة أمل المشجعين من الهتافات إلى وابل لا هوادة فيه من الصافرات الموجهة إلى نجومهم، واستمرت مظاهر الإحباط بعد صافرة النهاية.
مشجعو ريال مدريد يطلقون صيحات الاستهجان ويصبون غضبهم على اللاعبين بعد التعادل المخيب للآمال أمام جيرونا
البرنابيو يفقد صبره
بفارق ست نقاط عن برشلونة
لم يكن هذا التعادل مفيداً كثيراً لريال مدريد، حيث يتقدم برشلونة عليه بست نقاط مع وجود مباراة مؤجلة في رصيده، كما أنه، باعتباره بروفة أخيرة قبل رحلة الفريق الحاسمة إلى ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ترك شكوكاً أكثر من الآمال في تحقيق عودة أوروبية. ربما أصر أربيلوا على أن تركيزه كان منصبًا بالكامل على جيرونا وليس على بايرن، لكن اختياراته قالت عكس ذلك. مع إيدر ميليتاو باعتباره المدافع الوحيد الذي من المرجح أن يبدأ في ألمانيا، وثلاثي خط الوسط المكون من فالفيردي وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا الذي يبدو بشكل مثير للريبة وكأنه مخطط لدوري أبطال أوروبا، كانت هذه تجربة لم تنجح ببساطة.
ماذا ينتظر ريال مدريد بعد ذلك؟
أدى النتيجة النهائية أمام جيرونا إلى إطالة قائمة النتائج السيئة لريال مدريد، بعد هزيمته السابقة أمام مايوركا. ومع اقتراب مباريات حاسمة أخرى، أصبح التباين بين أداء الفريق وتوقعات الجماهير موضوعًا بارزًا. وسيحاول الفريق بعد ذلك الحفاظ على فرصته في البقاء بدوري أبطال أوروبا، من أجل قلب نتيجة 2-1 عندما يزور ميونيخ في منتصف الأسبوع المقبل.