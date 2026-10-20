AFP
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فيتينيا يرفض الخوف من يامال.. وبيدري يؤكد: الفوز بين باريس وبرشلونة سيحدده هذا الشيء
ماكينات خط الوسط تستعرض قمة أوروبية مرتقبة في باريس
يستضيف باريس سان جيرمان نادي برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويدخل الفريقان المواجهة في حالة فنية مميزة. فبطل أوروبا باريس سان جيرمان لا يزال دون هزيمة في 12 مباراة قارية، بينما يواصل برشلونة بقيادة هانزي فليك سلسلة انتصاراته الممتدة إلى 11 مباراة في جميع المسابقات مسجلاً 48 هدفاً.
وتحدث قائدا وسط الميدان فيتينيا وبيدري إلى وسائل الإعلام قبل المباراة، حيث اعتبرا أن السيطرة على الكرة هي العنصر الحاسم.
ومع التزام الفريقين بالضغط العالي والتمرير السلس، يهيئ ملعب حديقة الأمراء المسرح لمنافسة تكتيكية مثيرة.
- AFP
بيدري يكشف عن الدفعة المعنوية التي منحها لرودري ويتحدث عن حماسه لمواجهة فيتينيا
أشاد لاعب وسط برشلونة بيدري بالحضور المتزن لرودري في مركز الارتكاز، موضحًا كيف يمنحه ذلك حرية الانطلاق للهجوم. وقال بيدري: "يقدم لنا رودري الكثير في مركز الارتكاز وتنظيم خط الوسط. حضوره يمنحني مزيدًا من الحرية للصعود إلى الأمام لأنني أعلم أنه سيكون موجودًا دائمًا".
وأضاف بيدري مشيدًا بنظيره البرتغالي: "فيتينيا لاعب مميز حقًا. بالنسبة لي، هو أحد أفضل اللاعبين في صناعة اللعب والاحتفاظ بالكرة".
وأكد الدولي الإسباني: "من يملك الكرة غدًا سيحدد مجريات المباراة".
فيتينيا ينفي الخوف من يامال ويكشف خطة الضغط
نفى لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا ما تردد حول خوف بطل فرنسا من الظاهرة المراهقة لامين يامال، معربًا في الوقت نفسه عن احترامه العميق لمنظومة برشلونة. وقال فيتينيا: «خوف؟ لا. إنه لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا. لكن الأمر لا يقتصر عليه، فبرشلونة فريق لا يُصدّق».
وأضاف فيتينيا في معرض حديثه عن النظام التكتيكي لبرشلونة: «لديهم خط وسط لا يُصدّق، وأنا أستمتع بأسلوب لعبهم».
وتابع النجم البرتغالي: «أحيانًا، قد يكون الحل في اللعب بشكل أعمق قليلًا، وأحيانًا أخرى في اللعب بشكل أعلى قليلًا... ستنفتح المساحات مع تقدم المباراة».
- PRESSE SPORTS
انتصار قوي يسعى إليه عمالقة أوروبا في باريس
مع امتلاك الناديين قوة هجومية هائلة ووضوحًا تكتيكيًا، تمثل مواجهة يوم الثلاثاء محكًا مبكرًا للسيادة الأوروبية.
يسعى باريس سان جيرمان إلى تمديد سلسلة انتصاراته دون هزيمة على أرضه، بينما يتطلع برشلونة إلى إنهاء سلسلة من 17 مباراة أوروبية دون الحفاظ على نظافة شباكه.
يستضيف باريس سان جيرمان برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في مباراة يُتوقع أن تُحسم في وسط الملعب.
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