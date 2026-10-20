فيتينيا يرفض الخوف من يامال.. وبيدري يؤكد: الفوز بين باريس وبرشلونة سيحدده هذا الشيء

يستضيف باريس سان جيرمان نادي برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويدخل الفريقان المواجهة في حالة فنية مميزة. فبطل أوروبا باريس سان جيرمان لا يزال دون هزيمة في 12 مباراة قارية، بينما يواصل برشلونة بقيادة هانزي فليك سلسلة انتصاراته الممتدة إلى 11 مباراة في جميع المسابقات مسجلاً 48 هدفاً.

وتحدث قائدا وسط الميدان فيتينيا وبيدري إلى وسائل الإعلام قبل المباراة، حيث اعتبرا أن السيطرة على الكرة هي العنصر الحاسم.

ومع التزام الفريقين بالضغط العالي والتمرير السلس، يهيئ ملعب حديقة الأمراء المسرح لمنافسة تكتيكية مثيرة.