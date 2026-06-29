"أهانوا زوجتي ومغربي رفض معانقتي"!.. لاعب إسرائيلي يكشف عن معاناته النفسية في فياريال

وفي هذا السياق.. كشف اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون، عن تلقيه عرضًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في بداية الميركاتو الصيفي لعام 2025.

وقال سولومون في تصريحات مع قناة "سبورت 5": "إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رفضت عرض كريستال بالاس؛ حيث تمسكت باستمراري في صفوف الفريق الأول، وقتها".

وأشار اللاعب الإسرائيلي إلى تغيير إدارة توتنهام، رأيها في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي؛ وذلك بعد حسم صفقة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني "معارًا"، من العملاق العاصمي باريس سان جيرمان.

وأضاف: "أرادوا توفير مقعد في قائمة الفريق، بعد التعاقد مع مواني؛ لذا تم إخباري بالاستغناء عني، في وقتٍ كانت فيه الخيارات قليلة للغاية أمامي".

وأوضح مانور سولومون أنه اضطر للانتقال إلى نادي فياريال الإسباني، في آخر أيام الميركاتو الصيفي؛ رغم أنه لم يكن هُناك أي شخص يتحدث معه، سوى المدرب فقط.