فولارين بالوغون، المهاجم السابق في أرسنال واللاعب الحالي في المنتخب الأمريكي لكرة القدم، يُرتبط بعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل مستواه الرائع مع موناكو

أخيرًا، استعاد المهاجم الأمريكي إيقاعه في ملعب «لويس الثاني» بعد بداية متقلبة لحياته في الإمارة. ففي أعقاب فترة إعارة حافلة بالأهداف مع فريق ريمس، واجه بالوغون في البداية صعوبة في تكرار ذلك النجاح، حيث وجد نفسه محصورًا خلف القائد السابق وسام بن يدر، ثم عانى لاحقًا من إصابات جاءت في وقت غير مناسب. ومع ذلك، تجاوز اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً هذه المرحلة الصعبة هذا الموسم، وتطور ليصبح نقطة محورية في تشكيلة فريق سيباستيان بوكوجنولي. وقد لفت انتباه الكشافين في جميع أنحاء أوروبا، حيث تشير تقارير من صحيفة "ليكيب" إلى أن الأندية الإنجليزية تستعد لاختبار عزيمة موناكو هذا الصيف.