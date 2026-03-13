كان يوسوف فوفانا نجم مباراة الديربي التي فاز فيها ميلان على إنتر، بفضل تمريرة حاسمة من جانبه، وقد تحدث عن هذا الموضوع وغيره الكثير في مقابلة أجراها مع SportMediaset. وإليكم ما قاله لاعب خط وسط الروسونيري.
ترجمه
فوفانا: «نحن ميلان، وعلينا أن نؤمن بالفوز بالدوري. أريد أن أسجل 20 تمريرة حاسمة وأنافس ليو على دوره. كنت أعمل ساعي بريد، وفي سن الثامنة عشرة كنت أرغب في التوقف عن اللعب»
مساعدة إستوبينان
"منذ عامين أو ثلاثة أعمل على تحسين مهاراتيبالقدم اليسرى، وأنا أتحسن. أحاول دائمًا تمرير الكرةالتي تؤدي إلى الهدف، وسأحاول الوصول إلى 20 (لديه 13 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى ميلان، محرر) بحلول نهاية الموسم، حتى لو كانليو غير سعيد جدًا لأنني "أخذ" دوره"، يقول ضاحكًا.
البدايات والمسيرة المهنية
"بدأت ألعب في الشارع. قبل عشر سنوات كنت لا أزال ألعب في مستويات منخفضة، وكانت عائلتي تعاني من ضائقة مالية، لذا بدأت أعمل ساعي بيتزا. لو قالوا لي آنذاك "ستصبح لاعباً أساسياً في ميلان الذي ينافس على لقب الدوري" لما صدقتهم. لم أكن أؤمن بمستقبل احترافي في كرة القدم، كنت أفكر فقط في اللعب مع أصدقائي. كنت أفكر أيضًا في الاعتزال عندما أبلغ 18 عامًا. ثم خضعت لاختبار مع ستراسبورغ، ووقعت العقد وقلت لنفسي إنني لا يجب أن أتوقف بعد الآن".
سكوديتو
"نحن ميلان، لا داعي لإرسال رسائل: لا يجب أن يكون فوفانا هو من يرسل الرسائل، نحن ميلان وهذا كافٍ لكي نؤمن بأنفسنا".