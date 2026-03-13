فوفانا: «نحن ميلان، وعلينا أن نؤمن بالفوز بالدوري. أريد أن أسجل 20 تمريرة حاسمة وأنافس ليو على دوره. كنت أعمل ساعي بريد، وفي سن الثامنة عشرة كنت أرغب في التوقف عن اللعب»

"بدأت ألعب في الشارع. قبل عشر سنوات كنت لا أزال ألعب في مستويات منخفضة، وكانت عائلتي تعاني من ضائقة مالية، لذا بدأت أعمل ساعي بيتزا. لو قالوا لي آنذاك "ستصبح لاعباً أساسياً في ميلان الذي ينافس على لقب الدوري" لما صدقتهم. لم أكن أؤمن بمستقبل احترافي في كرة القدم، كنت أفكر فقط في اللعب مع أصدقائي. كنت أفكر أيضًا في الاعتزال عندما أبلغ 18 عامًا. ثم خضعت لاختبار مع ستراسبورغ، ووقعت العقد وقلت لنفسي إنني لا يجب أن أتوقف بعد الآن".