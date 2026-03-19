فوفانا لا يرغب في اللعب في مركز لاعب الوسط: ميلان يتجه نحو غوريتزكا. «غازيتا»: كل تفاصيل الصفقة المحتملة

أثارت تصريحات يوسوف فوفانا ضجة كبيرة، حيث صرح لصحيفة «لوكيب» بأنه لعب مع ميلان في مركز لا يشعر أنه مناسب له، وهو مركز لاعب الوسط الأيمن، لكنه بذلك يخاطر بخسارة فرصة المشاركة في كأس العالم. وقد سلطت هذه التصريحات الأضواء على سوق الانتقالات، وتقدم «لا غازيتا ديل سبورت» اليوم اسمًا قويًا: ليون غوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ.

"ينتهي عقد الألماني في يونيو، وقد أعلن النادي بالفعل رحيله في نهاية الموسم. وبالتالي، فهو حر في التفاوض مع أندية أخرى. ميلان مهتم به، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فغوريتزكا يتقاضى حالياً 7 ملايين يورو صافية، وبالطبع هو مطمع لفرق أخرى، من بينها يوفنتوس. من جانبه، يخطط الـ"ديافولو" لتقديم عرض له بعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، بما يتماشى مع اللاعبين الأعلى أجراً في الفريق"، حسبما ورد في التقرير.