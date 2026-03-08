فوضى في أولد فيرم! الشرطة تفصل بين مشجعي سلتيك ورينجرز بعد اقتحام الملعب وتشويه مباراة ربع نهائي كأس اسكتلندا

كان هذا اللقاء المرتقب مهمًا بشكل خاص لأنه كان الأول من نوعه منذ عام 2018 الذي حصل فيه مشجعو سلتيك على كامل المقاعد المخصصة لهم في مدرج بروملوان. حضر المباراة حوالي 7500 مشجع زائر، في خطوة تهدف إلى استعادة الأجواء الحماسية التي عادة ما تشهدها مباريات الديربي الشهيرة.

على مدى عدة سنوات سابقة، تقلبت المقاعد المخصصة للزوار في كلا الملعبين بشكل كبير، وغالبًا ما تم تخفيضها إلى أقل من 1000 مقعد أو إلغاؤها بالكامل. وصفت وزيرة شؤون الضحايا وسلامة المجتمع في اسكتلندا، سيوبان براون، الفوضى التي أعقبت مباراة الكأس يوم الأحد بأنها "غير مقبولة".

وأضافت: "ما يثير القلق بشكل خاص هو الاستخدام المتهور للألعاب النارية التي كان من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة".