تحولت مباراة رايو فاييكانو وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني إلى فوضى عارمة يوم السبت، حيث تم تعليق المواجهة إثر احتجاجات جماهيرية عنيفة. وصب مشجعو أصحاب الأرض غضبهم على رئيس النادي راؤول مارتين بريسا، وأمطروا أرضية الملعب بوابل من الأشياء التي جعلت استكمال اللعب أمرا مستحيلا.
فوضى في الليجا.. جماهير رايو فاييكانو تجبر الحكم على تعليق مباراة أتلتيك بيلباو
اندلاع الاحتجاجات في ملعب فاييكاس
وصلت التوترات التي ظلت تتفاقم لأشهر إلى نقطة الانهيار في حي فاييكاس بالعاصمة مدريد، حيث شنت الجماهير المحلية مظاهرة منسقة ضد إدارة النادي. ولم تكد المباراة تصل إلى دقيقتها الثالثة عشرة حتى انطلقت الموجة الأولى من المقذوفات نحو العشب، مما أجبر الحكم على إيقاف اللعب حفاظا على سلامة اللاعبين.
وتلا ذلك سلسلة من التوقفات المتكررة، في الوقت الذي كافح فيه مسؤولو النادي وقوات الشرطة لاستعادة السيطرة على ملعب تحول إلى ساحة للتمرد، وكان الهدف الأساسي لغضب الجماهير هو المالك والرئيس راؤول مارتين بريسا، الذي سئم المشجعون من إدارته بسبب نقص الاستثمار وتدهور حالة المرافق.
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نجوم رايو يفشلون في تهدئة الجماهير
ومع استمرار توقف اللعب، أصدر المذيع الداخلي للملعب تحذيرا صارما في الدقيقة العشرين، مؤكدا أنه سيتم تعليق المباراة نهائيا إذا استمرت الاحتجاجات. وعلى الرغم من هذه التهديدات، ظلت الأجواء عدائية للغاية، وقادت رابطة الألتراس "بوكانيروس" حشود الجماهير في هتافات صاخبة تطالب بالاستقالة الفورية لبريسا. وأصبح الوضع متوترا لدرجة أن ثنائي الفريق أوسكار فالنتين وإيسي بالازون توجها نحو المدرجات لمناشدة الجماهير بالهدوء، لكن محاولاتهما قوبلت بتجاهل كبير من المشجعين الغاضبين، وتغطت أرضية الملعب بالطائرات الورقية والكرات الصغيرة، مما جعل تناقل الكرة بأمان مستحيلا.
موسم الغضب في مدريد
واكتسبت هذه المباراة أهمية خاصة كونها تمثل الظهور الأول لرايو فاييكانو على ملعبه هذا الموسم في الدوري. وكان النادي قد دخل في نزاع مرير مع السلطات الحكومية المحلية حول سلامة الهيكل الإنشائي لملعب فاييكاس، حيث سحبت الإدارة الإقليمية ترخيص الملعب سابقا بسبب "حالته المتهالكة وغير الآمنة المزعومة"، مما أجبر الفريق على خوض مبارياته في حي ليجانيس المجاور. وقوبل هذا الانتقال بمقاطعة شرسة من أغلبية الجماهير، لتتحول مباراة العودة المنتظرة إلى محاكمة علنية لقيادة النادي.
- Getty Images Sport
غضب الجماهير يصل إلى نقطة الغليان
واستكمالا لحالة الغضب التي ظهرت في فترة الإعداد عبر كتابات على جدران الملعب خلال مباراة كالياري الودية تطالب برحيل الرئيس، كان وزير الرياضة الإقليمي، ماريانو دي باكو، قد حاول احتواء الموقف قبل انطلاق المباراة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصرحا: "سيحصل رايو على الملعب الذي يستحقه. تحلوا بالإيمان".
لكن هذا الإيمان تبخر تماما لدى الجماهير. لتصبح الكرة الآن في ملعب مسؤولي لا ليجا لتحديد موعد وآلية استكمال المواجهة، بينما يواجه النادي عقوبات تأديبية قاسية متوقعة في ظل انهيار العلاقة بين المشجعين والإدارة بشكل كامل.
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