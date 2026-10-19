فوضى جديدة تضرب برشلونة .. الضباب يؤخر رحلته الجوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان!

ووفق صحيفة "سبورت"، فقد تعرّض برشلونة لاضطرابات جديدة في رحلته قبيل مواجهته الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. فقد حال الضباب الكثيف في إسبانيا دون إقلاع طائرة الفريق في موعدها المحدد نحو العاصمة الفرنسية.

وكان من المقرر في الأصل أن يصل الفريق إلى باريس حوالي منتصف نهار يوم الإثنين، غير أن هذا التأخير غير المتوقع، أجبر النادي على تعديل آخر استعداداته وجدوله الزمني قبل المباراة، ويأتي هذا المستجد الأخير في لحظة حاسمة بالنسبة للنادي الإسباني؛ إذ بات الآن في سباق مع الزمن لترتيب أوضاعه في باريس قبل مواجهته الأوروبية الكبيرة.