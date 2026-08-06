عدو ميسي تحول إلى حارسه الشخصي .. ليو ينسى "جراح النهائي" ويعود بنسخته الحقيقية في ليلة خاصة امام سان لويس!

ليو عاد إلينا من جديد، النسخة الحقيقية منه ظهرت بعد العودة من كأس العالم 2026، حيث سجل أول أهدافه منذ خسارة نهائي البطولة أمام إسبانيا، وذلك خلال مباراة إنتر ميامي مع أتلتيكو سان لويس في الجولة الأولى من بطولة كأس الدوريات.

ميسي غاب عن التسجيل في المباراة الأخيرة امام كولومبوس في الدوري الأمريكي، حيث اكتفى فريقه بالتعادل الإيجابي 2/2، قبل أن نرى صورة مغايرة له أمام الفريق المكسيكي، بالمباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وفاز بها إنتر ميامي 4/2.

التقدم كان من نصيب أتلتيكو سان لويس، بتسجيل دافيد رودريجيز الهدف الأول، قبل أن يُعيد ميسي إنتر ميامي للصورة في الدقيقة الحادية عشر من زمن اللقاء.

هدف ميسي قلب الأمور تمامًا لصالح فريقه، حيث أضاف إنتر الثاني من خلال تيلاسكو ساجوفيا، قبل أن يعود ليو بهدف آخر قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل ميكايل الرابع "من صناعة ميسي" لتُحسم الأمور تمامًا، ليكون الهدف الثاني للخصم المكسيكي مجرد تحصيل حاصل!