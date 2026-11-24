القصة بدأت بما حدث في النهائي الذي جمع الفريقين في 18 يناير 2026، عندما غادرت السنغال أرض الملعب اعتراضًا على ركلة جزاء احتسبت للمغرب، قبل أن تعود ليُهدر براهيم دياز الركلة، ثم سجل أسود التيرانجا هدف الفوز في الوقت الإضافي.

المغرب اعترضت على ما حدث، وبالفعل استجابت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 17 مارس الماضي، قبل أن تحسم المحكمة الرياضية الأمر بشكل نهائي لتعلن أن السنغال هو الفريق الفائز بالبطولة.

قرار تاريخي صاحبته ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما جئنا لاستعراضه!