"المغرب سيفوز بكأس العالم": فوزي لقجع يكشف سلاح الأمهات ومهزلة 2010 .. وحقيقة صراع النهائي مع إسبانيا والبرتغال

وتطرّق لقجع للحديث بشأن ملف استضافة المغرب، بجانب إسبانيا والبرتغال، لنهائيات كأس العالم 2030، وحول ما إذا كان هناك صراع بشأن مقر استضافة المباراة النهائية بين الدول الثلاث.

ونفى رئيس الاتحاد المغربي وجود صراع بشأن ذلك الأمر، مضيفًا أن لجنة من الفيفا، ستقوم بتقييم المدن المضيفة، التي سيتقرر تحديدها قبل نهاية السنة، ومطالعة الملاعب، بناءً على سعة الملعب، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف.

اتهامات النفوذ

وفي سياق آخر، وجه فوزي لقجع ردًا على الاتهامات الموجهة إليه، باستغلال النفوذ، كونه عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والإفريقي.

وتساءل لقجع بشأن ما إذا كان المغرب، بما حققه من إنجازات كروية، ألا يستحق مكانًا في كونفدرالية الكاف، مؤكدًا أن المغرب لا يملك ولو موظفًا واحدًا داخل الكاف، ولا يرأس أي لجنة تعنى بشؤون تدبير كرة القدم، سواءً لجنة المنافسات أو المنتخبات أو الانضباط، بينما يترأس لجنة واحدة، وهي لجنة المالية المعهودة إليه بسبب خبرته السابقة.

وقال لقجع إن المنتخب المغربي فاز بلقبين فقط في كأس أمم إفريقيا، فأين تأتي النفوذ؟ مضيفًا أن نتائج المنتخبات المغربية هي التي أعطته المكانة، وأن إنجازات المنتخبات جاءت في بطولات كأس العالم، ومونديال تحت 20 عامًا، والأولمبياد، وكأس العرب، وهي بطولات خاضعة للفيفا، فأين يتم استغلال النفوذ، وما هي الامتيازات التي أعطاها الكاف للمغرب مقابل النفوذ الذي يملكه؟

ونوّه لقجع بأن هناك بطولات يستضيفها المغرب، لعدم رغبة أي بلد إفريقي آخر في استضافته، مستشهدًا ببطولتي كأس إفريقيا تحت 17 عامًا، وبطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة.

وتابع لقجع أن المغرب، بعد النتائج التي حققها، بات من حقه أن ينال شرف استضافة كأس العالم بجانب إسبانيا والبرتغال، مضيفًا "منذ دخولي المكتب التنفيذي للكاف، كانت جميع القرارات تتخذ بالإجماع لا بالتصويت، أين النفوذ الذي يتم استعماله لتغليب طرف على آخر؟".