أطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيا، اسم حارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا، على نوع جديد من "الرخويات البحرية"، تم اكتشافه مؤخرًا؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثليتيك".

النوع الجديد من "الرخويات البحرية"، الذي أُطلِق عليه اسم "ألديسا فوزينهاي"؛ هو حلزون بحري أحمر صغير، يبلغ طوله حوالي أربعة مليمترات.

وقد تم اكتشاف هذا النوع في منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من هافانا في كوبا وجوادلوب؛ وذلك بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2026، والمستوى المتميز الذي قدّمه فوزينيا البالغ من الهمر 40 سنة.

وبصفةٍ عامة.. يربط هذا التكريم، بين كرة القدم وعلم الأحياء البحرية، بطريقة غير معتادة؛ مع الاعتراف في الوقت نفسه بتأثير فوزينيا، خلال المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.