ونشر اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشعر به من حزن: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائمًا. ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخراً". على الرغم من الألم، ظل صامداً، مضيفاً: "لن أشارك في بقية الموسم مع ناديي ولن أشارك في كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. وكل ما يمكنني فعله هو أن أكون قوياً كالعادة؛ فهذا ليس بالأمر الجديد".