Getty Images Sport
ترجمه
"فورزا رودريغو!" - نجوم ريال مدريد يستغلون مباراة سيلتا فيغو للكشف عن قمصان دعم زميلهم بعد إصابته القاسية في الرباط الصليبي الأمامي
نهاية مدمرة لموسم رودريغو
كما أكد التقرير الطبي إصابة اللاعب بتمزق في الغضروف الخارجي للساق اليمنى، وهو تشخيص مدمّر ينهي مسيرة البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا مع ناديه ومنتخب بلاده خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.
- Getty Images Sport
ضربة قاضية في نهاية الموسم للبرازيلي
حدثت الإصابة بعد 11 دقيقة فقط من دخول رودريغو كبديل في مباراة جيتافي يوم 2 مارس. وستؤدي خطورة الإصابة إلى غيابه عن بقية الموسم المحلي، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم المقبلة. عادةً ما يتطلب التعافي من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي ما بين سبعة وتسعة أشهر من إعادة التأهيل، مما يمثل انتكاسة كبيرة للمهاجم في مرحلة حاسمة من مسيرته.
رودريغو يتحدث عن إصابته "القاسية"
ونشر اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشعر به من حزن: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائمًا. ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخراً". على الرغم من الألم، ظل صامداً، مضيفاً: "لن أشارك في بقية الموسم مع ناديي ولن أشارك في كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. وكل ما يمكنني فعله هو أن أكون قوياً كالعادة؛ فهذا ليس بالأمر الجديد".
- Getty Images Sport
أزمة اختيار لاعبين في فريق لوس بلانكوس
تضع هذه الإصابة المدرب ألفارو أربيلوا في مأزق تكتيكي كبير. مع غياب رودريغو وكيليان مبابي حالياً، يتم اختبار عمق خط هجوم ريال مدريد كما لم يحدث من قبل. سيتطلب غياب هذا المهاجم المهم من أعضاء الفريق الآخرين أن يرفعوا مستوى أدائهم على الفور مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسماً، بينما يتعين على المنتخب البرازيلي أيضاً إيجاد بديل لأحد أسلحته الرئيسية.
إعلان