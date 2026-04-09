"هذا تمادي مستفز" .. الكشف عن خطة فهد سندي في الاتحاد بعد مطالب الجمهور برحيله

رغم الحملة الاتحادية الكبرى الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي للضغط لرحيل فهد سندي ومجلسه وبقية المسؤولين، لكن يبدو أنه ليس هناك من يعبأ بهذه المطالب!

بحسب الإعلامي الرياضي الاتحادي فإن فهد سندي يخطط للبقاء على مقعد رئاسة النادي الجداوي لمدة موسمين مقبلين.

غرابة هذا القرار تكمن في أنه منذ اللحظة الأولى له على مقعد الرئيس تعرض للكثير من الانتقادات..

في البداية، كانت الانتقادات لتفاعله المستمر مع الجماهير عبر حسابه على منصة "إكس"، ما كان يوقعه في الكثير من الأخطاء والتصريحات الجدلية، حتى توقف عن تلك العادة.

لكن اختفاءه عن المشهد لم يمنع الهجوم عليه، إذ يحمله الجمهور مسؤولية الميركاتو الشتوي الأخير ورحيل نجوم الفريق ككريم بنزيما ونجولو كانتي، بخلاف تراجع النتائج والأداء.