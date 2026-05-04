وأعاد القادسية كرة الدوري إلى الملعب، بفوزه على النصر، بثلاثية جاءت عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس، فيما اكتفى جواو فيليكس بإحراز هدف العالمي الوحيد.

الفوز القدساوي جمّد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليظل في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم.

وقرر جورج جيسوس، إبعاد ساديو ماني عن قائمة مباراة القادسية، مع وضع أنجيلو جابرييل على الطرف الأيسر، فيما فسر هذا الأمر، بأن ماني أكثر لاعب مشاركة هذا الموسم، وكان قد تعرض للإصابة بإنفلونزا بعد مباريات آسيا، فيما اعتقد أن أنجيلو سيكون أكثر جاهزية لياقيًا، كونه لم يشارك في المباراة الماضية أمام الأهلي.