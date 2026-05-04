وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، انتقادًا لاذعًا للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام القادسية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
"كنت أتمنى رونالدو ولكن صعب": فهد الهريفي يطالب جيسوس بإبعاد أجنبي النصر .. ويقلل من رياض محرز!
ماذا حدث؟
وأعاد القادسية كرة الدوري إلى الملعب، بفوزه على النصر، بثلاثية جاءت عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس، فيما اكتفى جواو فيليكس بإحراز هدف العالمي الوحيد.
الفوز القدساوي جمّد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليظل في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم.
وقرر جورج جيسوس، إبعاد ساديو ماني عن قائمة مباراة القادسية، مع وضع أنجيلو جابرييل على الطرف الأيسر، فيما فسر هذا الأمر، بأن ماني أكثر لاعب مشاركة هذا الموسم، وكان قد تعرض للإصابة بإنفلونزا بعد مباريات آسيا، فيما اعتقد أن أنجيلو سيكون أكثر جاهزية لياقيًا، كونه لم يشارك في المباراة الماضية أمام الأهلي.
"ساديو ماني ليس مصابًا"
وقال فهد الهريفي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن ساديو ماني لم يكن مصابًا، ولكن الإعلام القريب من البيت النصراوي، يصدّرون أخبار الإنفلونزا، مضيفًا أن قرار استبعاده كان "مكابرة" من جيسوس، وأن المدرب عاند بمشاركة أنجيلو في غير مركزه.
وأضاف الهريفي أن الكثافة العددية للقادسية، كانت تحتاج لانضباطية ساديو ماني واللامركزية التي يصنعها برفقة جواو فيليكس وكينجسلي كومان.
وأيّد الناقد أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، ما ذكره الهريفي، مضيفًا أن اختيار جيسوس مبني على أساس "مجاملة" أنجيلو على حساب النصر، كما قال إن أقوى نسخة من أنجيلو في الوسط، فما هو سبب إشراكه كجناح في المباراة؟
"النصر ناقص بهذا اللاعب"
وانتقد الهريفي أيضًا، مشاركة عبد الله الخيبري، لاعب وسط النصر، بوصفه بأن وجوده يجعل الفريق يلعب بـ10 لاعبين فقط داخل الميدان.
الهريفي أشار إلى "مشكلة" الخيبري، بقوله إنه يعطي ظهره للخصم، فيما قال أحمد عطيف إن اللاعب لا يساهم هجوميًا، مثل مارسيلو بروزوفيتش، كما أنه يبحث عن مكان يكون فيه خلف المنافس، ولا يملك جرأة الهجوم أو اللعب على الكرة، وتمركزه في الملعب دليل على ذلك.
"أتمنى إبعاد هذا المحترف"
واستبعد فهد الهريفي، فكرة غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن المجموعة، بقوله إن "الدون" شكّل مجموعة عمل داخل النصر من أجل أن يلعب فقط، فمن الصعب أن يتم إخراجه.
وطالب الهريفي بإبعاد المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، عن مباريات النصر المتبقية، مؤكدًا أن الفريق يحتاج للامركزية بين لاعبي الهجوم، ويحتاج إلى لاعبين أطراف.
وأضاف الهريفي أن مارتينيز "خطأ" منذ مباراة الأهلي، موضحًا "أنا بهذا السن أستطيع إيقاف رياض محرز؛ فهو لا يقتحم وليس سريعًا، يكتفي بالسيطرة على الكرة والدخول في العمق".
ونوّه الهريفي بأن جيسوس أخلّ بالمنظومة والعيب لم يكن في رونالدو، فالأزمة في الكثافة الهجومية، وعدم تغطية الأطراف، وأمام القادسية، كان أنجيلو يتحرك في العمق كثيرًا، بناءً على أدواره التي اعتاد عليها مع مدرب النصر، بأنه يلعب كرقم "8" وليس على الطرف.
ما ينتظر النصر
وبعد فوزه على الأهلي وخسارته أمام القادسية، لا يزال نادي النصر في اختبار ثقيل خلال شهر مايو، حيث يستعد لملاقاة الشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر المُقبل.
ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، مع تبقي لقاء مؤجل للزعيم.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.