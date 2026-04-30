برسالة تهنئة لخالد الغامدي .. فهد الهريفي يرد على "دوري كريستيانو" ويؤكد: جورج جيسوس رحم الأهلي!

وقال الهريفي، في رسالته عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يبارك لخالد الغامدي، رئيس الأهلي، واللاعبين الذين أحسنوا التحضير لمباراة النصر، بكلامهم، مضيفًا "فريق محقق بطولة ويفكر في فريق آخر، دليل على قوة هذا الفريق وصداه، (وين يطلع على أكتاف الآخرين مع احترامي للأهلي)".

ورد الهريفي على الرسائل التي تصف الدوري بأنه "دوري كريستيانو"، بقوله "ألا يعلمون أن رونالدو على مدار 3 سنوات لم يحقق إلا بطولة واحدة خارجية؟".

وأضاف نجم النصر السابق، أن ما يقال في هذا الشأن هو مجرد "احتكاك" بكريستيانو، ومحاولة لتغطية الهزيمة، والربط برونالدو لصنع ردود أفعال أجنبية، ولذلك تخرج التصريحات من لاعبين أجانب، لأنه احتكاك بـ"العالي والقوي" على حد وصفه.

واستطرد الهريفي أن تشكيل النصر الحالي قادر على الفوز في مواجهة أي فريق آسيوي، مضيفًا أن جيسوس رحم الأهلي، ولو لعب بأظهرة صريحين وأشرك أنجيلو، لتغيرت المباراة وما حدثت "مناصفة" في الأداء.