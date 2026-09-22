بقدر التنوع الكبير في الآراء الذي يثري به برنامج "المجلس" عبر قنوات "الكاس" القطرية، متابعيه، بقدر ما يزيد الجدل في كل حلقة من حلقاته، لكن هذه المرة الاستياء كان أكبر في ظل الاعتراض على التزام فهد المفرج؛ المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، الديني، وربطه بعقوبة اللاعب مصعب الجوير الانضباطية.
"يخاف الله في كل عمل!" .. اعتراض عماني على التزام فهد المفرج الديني وتسببه بأزمة مصعب الجوير واستياء سعودي
ما القصة؟
قبل يومين، أعلن المنتخب السعودي بشكل رسمي، استبعاد النجم مصعب الجوير من القائمة المشاركة في كأس الخليج 2026 "خليجي 27"، لأسباب انضباطية.
تلك العقوبة لم تعجب العماني أحمد الرواس؛ أحد ضيوف برنامج "المجلس"، إذ يرفض بشكل قاطع معاقبة أي نجم بحرمانه من المشاركة في بطولة، مشيرًا إلى أن التزام المفرج الديني دفعه لتطبيق العدل دون مراعاة موهبة اللاعب واحتياج الأخضر له في البطولة الخليجية.
الرواس قال نصًا في حلقة الأمس من "المجلس": "أكبر كارثة عرفتها كرة القدم في دول الخليج هي أن تحضر نجمًا لديه موهبة وجماهير تحبه، ثم تضعه على مقصلة الانضباط، مهما كنت إداريًا تقف أمام لاعب على طلب وجبة أو خروج من المعسكر، هي ليست فوضى، لكن هناك طريقة تعامل مطلوبة مع النجم".
وأضاف: "لا تحضر في الرياضة إداريًا ملتزمًا دينيًا، لأن العدل عنده والمساواة والانضباط. كيف يوقفون لاعب لطلب وجبة؟، فهد المفرج أخطأ، والدليل عدم توضيح سبب محدد لاستبعاد الجوير. هل سمعتم في أوروبا أحد أوقف ليونيل ميسي أو مارادونا؟، لماذا نحن في الخليج نوقف اللاعبين؟ جننتونا، عليهم تعلم كرة القدم!".
اللاعب العماني السابق تابع: "تحرم شعبًا وملايين من موهبة لاعب، بسبب وجبة أو تأخر عن المران، حتى لو تأخر عشر مرات، عليك معاملته بطريقة فنية وليست عسكرية. بهذه الطريقة عاقبت الجمهور والمنتخب بحرمانه من لاعب قد يقوده لتحقيق بطولة. كيف تتحكمون في اللاعبين بهذه الطريقة؟ هذا إنسان، إن لم تكن تعرف كيف تتعامل معه، فتنحى".
خالد جاسم يعترض
من جانبه، أكد خالد جاسم؛ مقدم برنامج "المجلس"، أن رأي أحمد الرواس لا يمثل سوى نفسه، مشددًا على أهمية الالتزام الديني وانعكاسه على اللاعبين والشباب بشكل عام.
وعلق جاسم: "بالعكس، أنا أريد رجلًا منضبطًا، كي يصلح من معه. المثل يقول (الصاحب ساحب)، والصاحب السيئ قد يسحب المجموعة كاملة معه. نحن نريد أناس ملتزمين، لقيادة أبنائنا".
استياء سعودي
في الإطار نفسه، أعرب الإعلامي الرياضي السعودي جمال عارف عن استيائه مما قاله أحمد الرواس، مؤكدًا أن حديث لا يليق بالمجتمعات العربية الدينية.
وكتب عارف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ الله يسامحه (لا تجيب إداري ملتزم دينيًا)، هل هذا اللي قاله الرواس يليق بمجتمعاتنا الدينية".
وتابع: "الملتزم دينيًا يخاف الله من كل عمل سواء في الرياضة أو في أي مجال. يبدو أن الأخ فاهم الإثارة غلط. إلا الدين لا تقربه".
الإعلامي السعودي اختتم حديثه برسالة لخالد جاسم؛ مقدم برنامج "المجلس"، فكتب: "هل هذا يرضيك؟ متأكد أن هذا الطرح لا يرضيك إطلاقًا".
سبب استبعاد مصعب الجوير
المثير في الأمر هو إصرار البعض على الترويج لرواية "تسبب وجبة عشاء في استبعاد الجوير من المعسكر"، رغم أن فهد المفرج نفى تمامًا تلك الرواية..
صرّح فهد المفرج، لوسائل الإعلام، بأن مصعب الجوير يعد أحد المواهب الواعدة، إلا أنه خالف اللوائح والأنظمة، ما أدى إلى معاقبته، مضيفًا أن هناك خصوصية كبيرة داخل المنتخب، والأمور داخلية، إلا أن اللاعب كرر المخالفة مرتين، فيما تم إنذاره بالمرة الأولى، ثم طبقت اللائحة الداخلية في المرة الثانية.
وحول ما إذا كانت المخالفة تتعلق بوجبة عشاء، نفى المفرج تلك الرواية، مؤكدًا أن الأمر ما كان ليصل إلى هذا الحد، مؤكدًا أن الاستبعاد جاء بسبب تكرار مخالفة تمت معاقبة الجوير بسببها.
ورد المفرج على سؤال حول سبب عدم اكتفاء المنتخب بتوقيع غرامة مالية على الجوير، بقوله "نحن في المنتخب نحتاج لثقة الجميع، ولكن لدينا نظام ولوائح، وأعتقد أن الجميع لا يريد أن يتحول المنتخب إلى فوضى".
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