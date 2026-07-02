"أتمنى فهد المفرج رئيسًا رغم مشكلته الوحيدة" .. طلب بإزالة شرط أساسي في انتخابات الاتحاد السعودي!

وفي هذا السياق، كشف نايف الثقيل، مراسل قناة العربية، عن التعديلات التي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية، حيث ستكون حول النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وأوضح أنه سيتم إضافة فقرة جديدة، تتضمن نص "في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته، يتم البدء بالعملية الانتخابية، وتسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد، بموجب الجدول الزمني للانتخابات، المعتمد من قِبل لجنة الانتخابات".

وعلّق الثقيل على هذا الأمر بأن هناك قصورًا في اللائحة، وسيتم تعديلها بتلك الفقرة، الأمر الذي دفع الإعلامي بتال القوس، للتساؤل بشأن ما إذا كان الاتحاد السعودي مستبعدًا فكرة استقالة رئيسه في السابق.

وأضاف الثقيل أن هناك تعديلًا آخر، يتضمن إزالة بند سابق يحق لرئيس مجلس الإدارة بأن يعيّن نائبًا أو اثنين له دون العودة للجمعية العمومية، والتفسير وراء إلغاء هذا البند بأنه يرتبط بتشكيل المجلس القديم، كما تحدث عن تعديل آخر مقترح، وهو زيادة عدد المرشحين لمجلس الإدارة، إلى 12 عضوًا بدلًا من أحد عشر.

وتساءل القوس بشأن كيفية إجراء تعديلات على النظام الأساسي، من قِبل اتحاد مستقيل، ليجيب الثقيل بأنه تم عقد اجتماع قبل يومين لمناقشة المرحلة الانتقالية، ومن ثم الاستقرار على وضع تعديلات، وإرسالها لجميع الأندية، والتي سيكون لها حق الموافقة أو الرفض.



