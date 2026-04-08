فنسنت كومباني يفاجئ الجميع بإشادته الكبيرة بفينيكوس جونيور بعد فوز بايرن ميونيخ على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أشاد فينسنت كومباني بشخصية لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد أن حقق فريقه بايرن ميونيخ فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو. وأكد المدرب البلجيكي أن حماية المواهب الفريدة مثل المهاجم البرازيلي تظل أهم من أي نتيجة، لا سيما في أعقاب الإساءات العنصرية المزعومة التي تعرض لها نجم ريال مدريد مؤخرًا.

  • كومباني يحيي نجم ريال مدريد

    حقق بايرن ميونيخ فوزاً بفارق هدف واحد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أداء فعال في العاصمة الإسبانية. وتقدم فريق كومباني بهدفين عن طريق لويس دياز وهاري كين العائد إلى الملاعب، قبل أن يقلص كيليان مبابي الفارق بهدف في الدقائق الأخيرة لصالح أصحاب الأرض. وبعد المباراة، أشاد كومباني بشكل غير متوقع بفينيكوس، الذي التقى به للمرة الأولى خلال عناق ودي على خط التماس قبل بداية الشوط الثاني.

    الإنسانية قبل النتائج الرياضية

    في مقابلة صريحة بعد المباراة مع «أمازون برايم»، أكد كومباني أن احترامه لمهاجم ريال مدريد يتجاوز حدود الملعب.

    وفي معرض حديثه عن لقائه مع الجناح على خط التماس وأهمية وجوده في المباراة، قال كومباني: "كانت تلك هي المرة الأولى التي ألتقي به فيها. يجب أن يبقى فيني كما هو تمامًا. إنه يحظى بدعمي الكامل - بغض النظر عما إذا كان لاعبًا في الفريق المنافس أم لا. نحن بحاجة إلى لاعبين متميزين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن. يحق لك أن يكون لك رأي، لكن يجب ألا تتجاوز الحدود أبدًا".

  • موقف ضد الإساءة العنصرية

    تعود تعليقات كومباني الداعمة إلى دفاعه المستمر عن حماية اللاعبين، لا سيما في أعقاب حادثة عنصرية مزعومة وقعت في فبراير الماضي بين فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا. وكان المدرب البلجيكي قد ألقى سابقاً خطاباً قوياً استمر قرابة 12 دقيقة حول هذا الموضوع، مستشهداً بتراثه الشخصي لمعالجة القضايا النظامية.

    وتأكيدًا على اعتقاده بأن كرامة اللاعب تفوق نتائج المنافسة، خلص مدرب بايرن إلى القول: "لهذا السبب أكنّ احترامًا كبيرًا لفيني. بالطبع، لا أريده أن يلعب بشكل جيد جدًا ضدنا، لكن هذا الاحترام سيظل دائمًا فوق النتيجة".

    الضغط يتحول إلى ميونيخ

    يلتقي العملاقان الأوروبيان مجدداً يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، حيث يتعين على بايرن ميونيخ الحفاظ على تقدمه بهدف واحد للتأهل إلى الدور نصف النهائي. قبل مباراة الإياب، يواجه ريال مدريد اختباراً محلياً أمام جيرونا لاستعادة حدة هجومه، بينما يسافر بايرن إلى سانت باولي للحفاظ على زخمه في الدوري الألماني. وسيكون فريق كومباني حذراً من رد ريال مدريد، خاصة مع رغبة فينيسيوس وزملائه في قلب النتيجة في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة.

