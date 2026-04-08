فنسنت كومباني يفاجئ الجميع بإشادته الكبيرة بفينيكوس جونيور بعد فوز بايرن ميونيخ على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

في مقابلة صريحة بعد المباراة مع «أمازون برايم»، أكد كومباني أن احترامه لمهاجم ريال مدريد يتجاوز حدود الملعب.

وفي معرض حديثه عن لقائه مع الجناح على خط التماس وأهمية وجوده في المباراة، قال كومباني: "كانت تلك هي المرة الأولى التي ألتقي به فيها. يجب أن يبقى فيني كما هو تمامًا. إنه يحظى بدعمي الكامل - بغض النظر عما إذا كان لاعبًا في الفريق المنافس أم لا. نحن بحاجة إلى لاعبين متميزين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن. يحق لك أن يكون لك رأي، لكن يجب ألا تتجاوز الحدود أبدًا".