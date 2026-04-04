سادت أجواء حماسية للغاية عقب هدف الفوز الذي سجله بايرن ميونيخ في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد فرايبورغ، حيث حقق الفريق عودة رائعة وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2. واتخذت الأحداث التي أعقبت المباراة منعطفاً غير متوقع أثناء جولة اللاعبين للاحتفال بالفوز؛ فعندما اقترب الفريق من المشجعين الذين سافروا لمساندته للاحتفال بالنقاط الثلاث الحاسمة، شوهد غنابري وهو يرتدي شورتاً ألقاه أحد المشجعين على أرض الملعب.

لم تكن القطعة المعنية من منتجات النادي العادية، حيث كانت تحمل صورة وجه غوريتزكا بشكل متكرر. بدا أن غنابري رأى الجانب المضحك من الموقف، فضحك وهو يصافح غوريتزكا بنفسه، بينما انضم المدافع جوزيب ستانيسيتش إلى المرح برفع لافتة تحمل صورة غوريتزكا كانت قد وصلت أيضًا إلى الملعب من المدرجات.



