أزمة مشتعلة بسبب يوسف النصيري .. إشبيلية ينتصر في صراعه مع فنربخشه وبيان رسمي يحسم القصة!

الاتفاق بين فنربخشه وإشبيلية، كان ينص على دفع مبلغ الصفقة على 8 أقساط يتم تسديدهم خلال 4 سنوات، كما حدد كل منهما الجدول الزمني المخصص لتسديد الدفعات.

الأزمة بدأت في 30 أبريل 2026، عندما فشل النادي التركي في سداد الدفعة المتفق عليها في هذا التاريخ، ولذلك لجأ إشبيلية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاته.

وتزامنًا مع الجدل الدائر، قام الفيفا بوضع اسم فنربخشه ضمن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين لـ3 فترات انتقالات متتالية بسبب أزمة النصيري.