بالحديث عن رياض محرز، نجم الأهلي، فإنه لا يزال ينافس مع الراقي، من أجل تحقيق وعده للجماهير بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، فضلًا عن مواصلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما ظفر بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر الآسيوي.

وأثارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في ديسمبر الماضي، مفاجأة، بالإشارة إلى وجود رغبة مشتركة بين الأهلي ورياض محرز، للاكتفاء بمدة العقد الحالي، الذي يستمر حتى صيف 2027، بداعي تقدم الجزائري في العمر.

وشارك رياض محرز في 36 مباراة "رسمية" مع الأهلي في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، فيما حقق اللاعب 84 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى قلعة الراقي، في صيف 2023 (سجل 36 وصنع 48).

أما عن داروين نونيز، الذي قدم من ليفربول في الصيف الماضي، فقد تقرر استبعاده من قائمة الفريق المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال النصف الثاني من الموسم.

المهاجم الأوروجوياني شارك مع الهلال في 24 مباراة، مسجلًا 6 أهداف و14 تمريرة حاسمة في دوري روشن، قبل استبعاده محليًا، فيما وقع على 3 أهداف و"أسيست" في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تأكد غيابه عن مواجهة السد القطري في دور الـ16، بسبب الإيقاف.